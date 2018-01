Devre arası kampı için Antalya'da bulunan kırmızı-siyahlı ekibin deneyimli file bekçisi Hopf, AA muhabirine takımın performansı, Türkiye hakkındaki görüşleri, hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği'nde 3. sezonunu geçiren Hopf, Türkiye ile İsveç'teki yaşam arasında çok fark olmadığını anlatarak, "Ankara çok güzel bir şehir, Türkiye de çok güzel bir ülke. Evden uzaktayız. İlk baştaki 'çok farklı olacak' beklentisi gerçekleşmedi. Ailem geldiğinde 'İsveç'ten çok farklı değil' diye yorumda bulunmuştu. Burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye'de yaşamayı seviyorum. Türkiye, her şeyi yaşayabileceğiniz bir ülke. Antalya'da güneşlenirken dağlarında kayak yapabilirsiniz." diye konuştu.

Kuzey Kutbu'na yakın olan ülkesi İsveç ile kış aylarındaki soğuk havasıyla bilinen Ankara'yı kıyaslayan 30 yaşındaki kaleci, şunları kaydetti:

"İsveç, dikine bir ülke. Kutuptan güneye doğru iniyor. Ben en güneyinden geliyorum. Türkiye ile ilgisi olmayan arkadaşlarım havalar soğumaya başlayınca bana 'Oranın sıcağı nasıl, güzel mi?' diye soruyor. Ancak Ankara'daki hava İsveç'ten daha soğuk. Benim geldiğim şehirde çok fazla kış olmuyor ama yaz da olmuyor. İsveç'te sadece 2-3 gün 30 derecenin üstünde bir sıcak havaya sahip oluyoruz. Ankara o konuda çok avantajlı. Kışın çok soğuk ama yazın da en az 3 ay sıcak geçiyor."



"SON MAÇLARDA TAKIM KENDİNİ TOPARLAYABİLDİ"

Johannes Hopf, sezona iyi başlayamayan Gençlerbirliği'nin ilk yarıyı 14 puanla 17. sırada tamamladığını hatırlatarak son maçlarda toparlandıklarını söyledi.

Takım olarak daha iyi şeyler yapabileceklerine inandıklarını dile getiren Hopf, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sezon çok güzel başlamıştık. Bu sezon tam tersi bir durum ortadaydı ancak son maçlarda takım kendini toparlayabildi. Geçen sezonki gibi galibiyet alamasak da kazanma fırsatımızın olduğu maçlar oynamaya başladık. Antalyaspor maçında rakibimiz çok basit bir şeyden dolayı penaltı kazandığı için berabere kaldık. Yine de pozitifliğimizi korumaya devam ediyoruz. Sezonun ikinci yarısındaki ilk iki maçımızı Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor ile oynayacağız. O maçlar bizim için önemli olacak."

Deneyimli file bekçisi, sezonun ilk yarısında yaşanan teknik adam değişiklikleriyle ilgili ise, "Burası Türkiye. Arkadaşlarınız çabuk değişebilir, siz kendinizi başka bir yerde bulabilirsiniz. Hocalar için de aynısı geçerli. Önemli olan buna adapte ve hazır olabilmek. İlk sezonumun ilk devresinde 4 teknik direktör değişikliği oldu. İlk senemde toplam 5 hoca değişikliği yaşadık. Kendimizi pozitif tutmaya ve değişime hazırlıklı olmaya itmemiz gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.



"GENELDE OYUN PLANIMIZ İŞE YARAMADI"

Hopf, sezonun ilk yarısında çok gol yemelerini, oyun planlarının işe yaramamasına bağladı.

İlk iki sezonuna göre daha fazla gol yediğinin hatırlatılması üzerine İsveçli kaleci, "Genelde oyun planımız işe yaramadı. Rakibe çok fazla fırsat tanıdık. Eski sezonlarda maç başına 1-2 pozisyon veriyorduk. Bunun artmasıyla yediğimiz gol sayısı da arttı. Son 4 maça bakıldığında toparlanma evresindeyiz. Eskiye yakın diyebileceğimiz oyuna dönmeye başladık. Takım olarak tekrar kendimize geleceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'ndeki ilk sezonu 2015-2016'nın ilk yarısında da bu sezona benzer bir performans sergilediklerini anlatan Hopf, "İlk sezonumda takım ilk devre sonunda 13 puan almıştı. Şimdi ise 14 puanımız var. O sezon arka arkaya galibiyetlerle seri yakaladık. Aynı şeyin bu sezon için de geçerli olacağını düşünüyorum. Sadece 1-2 maçı alıp güvenimizi kazanarak istikrarı devam ettirmek için takımın kendini motive etmesi gerekiyor. Takımımızda kalite de var. Önemli olan kafa olarak hazırlanmak." şeklinde konuştu.



"GENÇLERBİRLİĞİ'NDE OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUYLUYUM"

Johannes Hopf, Gençlerbirliği'nde forma giymekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Kırmızı-siyahlı kaleci, gelecek planı yapmadığını vurgulayarak, "Futbolda her an her şey olabilir ve değişebilir. 30 yaşımdayım. Gelecekte nerede olacağımla ilgili bir planım ve programım yok. Hayatımda bulunduğum konumdan zevk almaya çalışıyorum. Gençlerbirliği'nde olmaktan dolayı çok mutluyum ve takımın kimyasından zevk alıyorum. İlerleyen zamanda neler olabileceğini ben de bilmiyorum ama bulunduğum konumda mutlu olduğum için çok da bir değişiklik görmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"DÜNYA KUPASI'NDA OLMAK HEDEFLERİMDEN BİRİ"

İsveç Milli Takımı havuzunda yer almasına rağmen forma giyememenin üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Hopf, Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'na gitmeyi hedeflediğini belirtti.

Süper Lig'in Avrupa'nın önde gelen liglerinden olduğunu ifade eden tecrübeli file bekçisi, "Üzücü bir durum. Milli takımda oynamayı çok isterdim. Son 3 yıldır Süper Lig'de oynuyorum ve Süper Lig, Avrupa genelinde iyi liglerden biri. İsveç Milli Takımı'nda 2-3 kez oynamıştım. Bir daha orada oynamak istiyorum. 2018 FIFA Dünya Kupası'nda oynamak önemli hedeflerimden bir tanesi. İsveç Milli Takımı'nda oynamak kariyerimde ulaşabileceğim hedefler içinde yakın olanlardan." değerlendirmesini yaptı.

Dünya Kupası'nda Almanya, Meksika ve Güney Kore ile aynı grupta olduklarını hatırlatan Johannes Hopf, şöyle konuştu:

"Kadrolardaki oyunculara baktığınız zaman İsveç'in Rusya'ya gitmesi şansa da bağlı gibi duruyordu. Çok iyi takımlar var. Bizim takımımızda İsveç zihniyeti var. Her şeyi yapabilir ve mücadele edebiliriz, zihniyeti hakim. Bu şekilde 2002 yılında Arjantin ile berabere kaldık. O maçta öne geçmiştik. Takım elemeleri de geçebildi. Orada da Fransa'ya karşı bir galibiyet aldık. Bunların hepsi zihniyetimizi gösteriyor."

Hopf, Almanya'yı Dünya Kupası'nın favori takımı olarak gördüğünü kaydetti.