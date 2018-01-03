 Gençlerbirliği'nde Ranti 82 gündür kayıp – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Gençlerbirliği'nde Ranti 82 gündür kayıp

    Gençlerbirliği'nde Ranti 82 gündür kayıp

    Başkent ekibinde Güney Afrikalı futbolcu , annem hasta diyerek 15 Ekim 2017 tarihinde Ankara'dan ayrıldı. 82 gündür kayıp olan futbolcu ile sözleşmeyi fesih etmek isteyen Gençlerbirliği Kulübü, UEFA ve 'na (TFF) başvurdu.

    Gençlerbirliği'nin duayen Başkanı İlhan Cavacav döneminde menejerler tarafından, İstanbul Başakşehir takımına giden teklif edildi ancak rahmetli Cavcav 2 Milyon 200 bin Euro'yu pahalı buldu ve futbolcuyu transfer etmedi. 2016 yılında Adebayor'u almayan , 'yi 550 bin Euro'ya transfer etti. Ancak 'ın vefatından sonra kulüpte mutsuz olduğu belirtilen futbolcunun yeni başkan Murat Cavcav yönetiminden rahatsız olduğu ve bu nedenle kaçtığı iddia edildi. döneminde Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Gençlerbirliği kadrosunda olan Ranti'den yaklaşık 82 gündür haber alınamıyor.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:22
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