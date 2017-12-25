Gençlerbirliği'nin kamp programı belli oldu
Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin devre arası kamp programı belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor ile karşılaşacak başkent temsilcisi, 2 Ocak Salı günü Antalya'da toplanacak.
Çalışmalarını 12 Ocak tarihine kadar Belek'te sürdürecek kırmızı-siyahlılar, kampta hazırlık maçları da yapacak. Hazırlık maçlarının programı ise daha sonra belli olacak.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:25
-
Fenerbahçe'de bavullar toplanıyor
Toplam 11
Yorum
Bedri Davut Aykut Kıocaman Fenerbahçe'yi bir antrenör takımı yapmak istiyor . Fener bahçe gibi yıldız oyuncuları olan takımlar antrenör takımı olamaz
-
Ersun Yanal o kulübe dava açtı
Toplam 7
Yorum
metin ersun yanal klubu nerdeyse kume dusurecektin bide tazminat istiyorsun adamda buraz utanma olur
-
Fenerbahçe'de bavullar toplanıyor
Toplam 11
Yorum
alik korkak oyun gol getirmiyor. gollcüsuz oyun korkak oyun yine hüsran yine kayıp 2 puan.ceza sahasında kısa paslar verkaçla defansı açmalıydı.
Gençlerbirliği'nin kamp programı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.