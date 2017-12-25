 Gençlerbirliği'nin kamp programı belli oldu – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Gençlerbirliği'nin kamp programı belli oldu

    Gençlerbirliği'nin kamp programı belli oldu

    Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin devre arası kamp programı belli oldu.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor ile karşılaşacak başkent temsilcisi, 2 Ocak Salı günü Antalya'da toplanacak.

    Çalışmalarını 12 Ocak tarihine kadar Belek'te sürdürecek kırmızı-siyahlılar, kampta hazırlık maçları da yapacak. Hazırlık maçlarının programı ise daha sonra belli olacak.

    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:25
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