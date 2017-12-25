Gençlerbirliği'nin kamp programı belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor ile karşılaşacak başkent temsilcisi, 2 Ocak Salı günü Antalya'da toplanacak.

Çalışmalarını 12 Ocak tarihine kadar Belek'te sürdürecek kırmızı-siyahlılar, kampta hazırlık maçları da yapacak. Hazırlık maçlarının programı ise daha sonra belli olacak.

