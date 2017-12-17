Başkentte 'çıt' yok

Maçakonuk Kasımpaşa hızlı başladı. 7. dakikada, sağ kanatta bomboş durumdaki Murillo'yu gördü.'nun şutunu Hopf müthiş çıkardı. 15. dakikada Gençlerbirliği yüklendi.'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci'ın ellerinde eridi. 45+1'de Uğur'un kornerineyükseldi. Kafa vuruşu auta gitti. Devre 0-0 bitti.ikinci yarıda daha etkili olan taraftı. 52 ve 55'te Skuletic önemli fırsatları kaçırdı. 57'de Jailton'un uçarak kafa vuruşu kaleci Ramazan'da kaldı. 83'te'nin kafa vuruşunuson anda çeldi. Kalan dakikalardan da gol sesi çıkmayınca maç 0-0 tamamlandı. Küme düşme hattındaki G.Birliği 13, Kasımpaşa 19 puana yükseldi. Ev sahibi taraftarlar'ı istifaya davet etti.İstanbul temsilcisi Gençlerbirliği ile oynadığı son 7 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilmişti. 1 maç beraberlikle sonuçlanırken, 5 defa da sahayı mağlubiyetle terk etmişti. Kasımpaşa dün de Başkent ekibi karşısında bu kötü istatistiğini bozamadı. Maç başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.