Başkentte 'çıt' yok
Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Alkaralar, 70. dakikadan sonra oyunun kontrolünü tamamen aldı. Ancak bu baskı sonuç getirmedi. Ateş hattındaki Gençlerbirliği 13, Kasımpaşaspor 19 puana yükseldi
TEK KALEYE ÇEVİRDİ
Gençlerbirliği ikinci yarıda daha etkili olan taraftı. 52 ve 55'te Skuletic önemli fırsatları kaçırdı. 57'de Jailton'un uçarak kafa vuruşu kaleci Ramazan'da kaldı. 83'te Muriqi'nin kafa vuruşunu Ramazan son anda çeldi. Kalan dakikalardan da gol sesi çıkmayınca maç 0-0 tamamlandı. Küme düşme hattındaki G.Birliği 13, Kasımpaşa 19 puana yükseldi. Ev sahibi taraftarlar Ümit Özat'ı istifaya davet etti.
KASIMPAŞA YİNE TAKILDI
İstanbul temsilcisi Gençlerbirliği ile oynadığı son 7 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilmişti. 1 maç beraberlikle sonuçlanırken, 5 defa da sahayı mağlubiyetle terk etmişti. Kasımpaşa dün de Başkent ekibi karşısında bu kötü istatistiğini bozamadı. Maç başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
- 17 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:09
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Şenol Güneş gol sıkıntısına çareyi buldu!
Toplam 2
Yorum
sadullah negrado, cenk ten iyi ama şenol takıntısı işi bozuyor, ayrıca şenol taktiksyen falan değil maçı okuyamıyor hikaye okuyor,
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‘Hentbolda mı?..’
Toplam 1
Yorum
taraftar G.S YÖNETİMİNİN ERKEK BASKETBOLA YAPTIĞI İHANETTİR,BUNU ASLA UNUTMAYACAĞIZ
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F.Bahçe'den flaş Vida açıklaması!
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Açıklama doyurucu degil ! Haberi yapan kuruluş belliyken, niye kaynagını araştırmıyor, gerekirse iftiradan mahkemeye vermiyorsun ?
Başkentte 'çıt' yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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