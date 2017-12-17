 Başkentte 'çıt' yok – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
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    17 Aralık 2017, Pazar
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    Başkentte 'çıt' yok

    Başkentte 'çıt' yok

    Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Alkaralar, 70. dakikadan sonra oyunun kontrolünü tamamen aldı. Ancak bu baskı sonuç getirmedi. Ateş hattındaki Gençlerbirliği 13, Kasımpaşaspor 19 puana yükseldi

    Maça konuk Kasımpaşa hızlı başladı. 7. dakikada Etoundi, sağ kanatta bomboş durumdaki Murillo'yu gördü. Murillo'nun şutunu Hopf müthiş çıkardı. 15. dakikada Gençlerbirliği yüklendi. Manu'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'ın ellerinde eridi. 45+1'de Uğur'un kornerine Palitsevich yükseldi. Kafa vuruşu auta gitti. Devre 0-0 bitti.

    TEK KALEYE ÇEVİRDİ
    Gençlerbirliği ikinci yarıda daha etkili olan taraftı. 52 ve 55'te Skuletic önemli fırsatları kaçırdı. 57'de Jailton'un uçarak kafa vuruşu kaleci Ramazan'da kaldı. 83'te Muriqi'nin kafa vuruşunu Ramazan son anda çeldi. Kalan dakikalardan da gol sesi çıkmayınca maç 0-0 tamamlandı. Küme düşme hattındaki G.Birliği 13, Kasımpaşa 19 puana yükseldi. Ev sahibi taraftarlar Ümit Özat'ı istifaya davet etti.

    KASIMPAŞA YİNE TAKILDI
    İstanbul temsilcisi Gençlerbirliği ile oynadığı son 7 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilmişti. 1 maç beraberlikle sonuçlanırken, 5 defa da sahayı mağlubiyetle terk etmişti. Kasımpaşa dün de Başkent ekibi karşısında bu kötü istatistiğini bozamadı. Maç başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:09
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