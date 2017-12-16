 Gençler’de 4 sakat – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    Gençler’de 4 sakat

    Gençler’de 4 sakat
    KASIMPAŞA'yı ağırlayacak olan Gençlerbirliği'nde sakat futbolcu sayısının fazlalığı teknik heyetin keyfini kaçırdı. Başkent ekibinde kart cezalı futbolcu bulunmazken, tedavilerine devam edilen Serdar Özkan, Luccas Claro, Marko Milinkovic ve Halil İbrahim Pehlivan, lacivert-beyazlılara karşı forma giyemeyecek.
    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:55
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