Gençlerbirliği basına kapatıldı
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ve taraftarlar arasında yaşanan gelişmelerden dolayı kulüp basın sözcüsü Aykut Akalın'ın talimatı ile idmanlar basına kapatıldı.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, bir süre önce taraftarlarla polemiğe girmiş ve kullandığı bazı ırkcı söylemlerden dolayı özür dilemişti. Antalya deplasmanı dönüşünde yine taraftarlarla sorun yaşadığı belirtilen Özat'ın Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Aykut Akalın talimatı ile Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan 36 Karsspor ve Süper Lig'de Cumartesi günü oynanacak olan Kasımpaşa maçları öncesi idmanları basına kapattığı duyuruldu.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:47
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Başkan görevi bıraktı!
Toplam 2
Yorum
rrrrrr nasri ve meleze verdiği milyonları cebinde öde antalyasporu batırdın kaçıyorsun
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Başkan görevi bıraktı!
Toplam 2
Yorum
aslan35 ben de Sayın ÖZBEK görevi bıraktı sanıp sevinmiştim :(
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Bize vursunlar önemli değil!
Toplam 14
Yorum
ercü negredo son 10 dakika oyuna giriyor kendini nasıl gösterecek.gol atacak.
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