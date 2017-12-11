 Gençlerbirliği basına kapatıldı – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Gençlerbirliği basına kapatıldı

    Gençlerbirliği basına kapatıldı

    Gençlerbirliği Teknik Direktörü ve taraftarlar arasında yaşanan gelişmelerden dolayı kulüp basın sözcüsü Aykut Akalın'ın talimatı ile idmanlar basına kapatıldı.

    Gençlerbirliği Teknik Direktörü , bir süre önce taraftarlarla polemiğe girmiş ve kullandığı bazı ırkcı söylemlerden dolayı özür dilemişti. Antalya deplasmanı dönüşünde yine taraftarlarla sorun yaşadığı belirtilen Özat'ın Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Aykut Akalın talimatı ile Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan 36 Karsspor ve Süper Lig'de Cumartesi günü oynanacak olan Kasımpaşa maçları öncesi idmanları basına kapattığı duyuruldu.

    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:47
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