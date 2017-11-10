 Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    , hazırlıklarını sürdürdü

    <a href="/index/genclerbirligi?id=1cb4cc59-b69f-42fc-8842-d556a9059375" class="" rel="tag">Gençlerbirliği</a>, hazırlıklarını sürdürdü

    , Süper Lig'in 12. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    , Süper Lig'in 12. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde yapılan antrenman öncesi kırmızı-siyahlı ekip, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79'uncu yılında Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi.

    Başkent temsilcisinde futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından yarı saha ve dar alanda taktik çalışmayla idmanı tamamladı.

    Kırmızı-siyahlıların çalışmasına milli takımlarda olan Vedat Muric ve Palitsevich ile tedavilerine devam edilen Serdar Özkan ve Halil İbrahim Pehlivan katılmadı.

    , yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:34
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