Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde yapılan antrenman öncesi kırmızı-siyahlı ekip, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79'uncu yılında Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi.
Başkent temsilcisinde futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından yarı saha ve dar alanda taktik çalışmayla idmanı tamamladı.
Kırmızı-siyahlıların çalışmasına milli takımlarda olan Vedat Muric ve Palitsevich ile tedavilerine devam edilen Serdar Özkan ve Halil İbrahim Pehlivan katılmadı.
Gençlerbirliği, yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:34
-
Arda Turan'a 1.5 milyon Euro!
Toplam 19
Yorum
Obejktif Arkadaşlar olaya rasyonel bakmak lazım siyasi düşünmeyin .Oynadığı zaman ligi sallayacağını hepimiz biliyoruz.İkinci bir emre vakası olmasın
-
Arda Turan'a 1.5 milyon Euro!
Toplam 19
Yorum
öğretici adamsa senelik 1 milyon tlye imza atar ! 1.5 milyon bonservisi olan yerli futbolcuya senelik 1 milyon tl ücret yeterli olur !
-
Advocaat’a iki teklif
Toplam 1
Yorum
advokat acikla artik advocaat i aziz baskan bitsin bu cile.gecen seneyi mumla ariyoruz.
Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.