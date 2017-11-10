Gençlerbirliği, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde yapılan antrenman öncesi kırmızı-siyahlı ekip, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79'uncu yılında Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi.

Başkent temsilcisinde futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından yarı saha ve dar alanda taktik çalışmayla idmanı tamamladı.

Kırmızı-siyahlıların çalışmasına milli takımlarda olan Vedat Muric ve Palitsevich ile tedavilerine devam edilen Serdar Özkan ve Halil İbrahim Pehlivan katılmadı.

Gençlerbirliği, yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.