Kırmızı-siyah hayal kırıklığı

İlhan Cavcav Sezonu'na teknik direktör Ümit Özat yönetiminde hazırlanan ve sahasında oynadığı ilk maçta Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Gençlerbirliği, 1-1 biten maçın ardından ilk puanını da hanesine yazdırdı. Atiker Konyaspor'a 2. hafta maçında deplasmanda 3-0 kaybeden ve 3. haftada başkentte Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen kırmızı-siyahlı ekipte yönetim, Ümit Özat ile yolları ayırarak, sadece bir puanı bulunan takımı, 4. kez Mesut Bakkal'a emanet etti.

Tecrübeli teknik adam yönetiminde üst üste deplasmanda oynadığı Trabzonspor (3-1) ve Göztepe (3-2) maçlarında mağlup olan Gençlerbirliği, ligdeki ilk galibiyetini 6. haftada seyircisi önünde Medipol Başakşehir'den aldı. İstanbul temsilcisini başkentte 1-0 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, 7. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 gibi farklı bir skorla yenildi. Bu mağlubiyetin ardından kırmızı-siyahlı kulübün yönetim kurulunda yaşanan fikir ayrılıkları ortaya çıktı. Kırmızı-siyahlı yönetimde genel sekreter Sinan Gürsoy, asbaşkan Arda Çakmak, sayman Hıfzı Kuruşa ve basın sözcüsü Hakan Kaynar, Beşiktaş maçı öncesi istifa etti. Üye Şahin Kartal'ın istifası ise yönetim kurulu tarafından reddedildi.

BEŞİKTAŞ GALİBİYETİ MORAL OLDU

Milli maç arasından sonra zirve mücadelesi veren Beşiktaş'ı ağırlayan başkent ekibi, siyah-beyazlıları 2-1 yenerek sezonun ikinci galibiyetini aldı ve moral buldu. Beşiktaş galibiyetiyle 8. haftada puanını 7'ye yükselten kırmızı-siyahlılar, 9. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 3-1 öne geçtiği maçta 3-3 berabere kaldı. Ege temsilcisi karşısında sezonun ilk deplasman puanını hanesine yazdıran Gençlerbirliği'nde Mesut Bakkal, karşılamanın ardından "Hedeflerinin 9 maçta en az 9 puan toplayarak ilk yarıyı 16 puanın üstünde tamamlamak." olduğunu açıkladı. Kardemir Karabükspor karşısında sezonun 1. hafta maçında alınan ilk puan sayesinde sadece ilk hafta sıralamadaki son 3 takımın üstüne çıkan Gençlerbirliği, 10. haftada sahasında Evkur Malatyaspor'a ve son olarak da 11. haftada deplasmanda Galatasaray'a yenildi. Sarı-kırmızılı takıma İstanbul'da 5-1 kaybeden Gençlerbirliği, şu ana kadarki en farklı yenilgisini de İlhan Cavcav Sezonu istatistiklerine yazdırmış oldu.

"DEVRE ARASINDA GEREKEN YAPILACAK"

Kulüp Başkanı Murat Cavcav, yaptığı açıklamada "Babamın isminin verildiği sezonda sıralamadaki durumumuza en çok ben üzülüyorum." dedi. Futbolcular ve tecrübeli teknik direktör Mesut Bakkal'ın devre arasına kadar gerekeni yapacağını dile getiren Cavcav, kırmızı-siyahlı takımın ilk yarının sonunda üst sıralarda yer alacağına inandığını söyledi. Devre arasında gerekli bölgelere takviyeler yapılacağını kaydeden Cavcav, "Bu takım zirve mücadelesi veren ekipleri mağlup edebiliyorsa kalan haftalarda da taraftarlarımızı mutlu edecek galibiyetler alacaktır." diye konuştu.

YABANCI TRANSFER SORUNU

Gençlerbirliği, sezon başında 5 yabancı ismi kadrosuna kattı. Başkent temsilcisi, Ümit Özat döneminde transfer edilen ancak aldıkları süre ve performanslarıyla eleştirilen yabancı futbolcular Etien Velikonja, Jonathan Ring ve Agon Mehmeti'yi karşılıklı anlaşarak gönderdi. Murat Cavcav başkanlığındaki kırmızı-siyahlı yönetim, göreve getirdiği Mesut Bakkal'ın "transfer gerekli" açıklamalarına karşın Ümit Özat döneminde yapılan transferlere güvendi ve tecrübeli teknik adamın istediği takviyeleri yapmayarak sezon başında kurulan kadroyla devam etti.

Yeni transferler Petar Skuletic, Elvis Manu, Ousmane N'Diaye, Jailton ve Dialo Guidile ile kadrosundaki yabancı futbolcu sayısı 16'ya çıkan başkent ekibi, duayen başkan İlhan Cavcav'ın hastanede sözleşme imzalattığı Brazilyalı Budy ve Rumen Cosmin Matei'yi ise kadro dışı bırakarak "sınır problemini" çözdü ve sayıyı 14'e düşürdü.

JAİLTON 74 DAKİKA FORMA GİYDİ

Başkent ekibinin sezon başında kadrosuna kattığı 5 isimden ligde en fazla dakikayı Skuletic (407) aldı. Kırmızı-siyahlıların Çin 2. Lig'inden transferi Jailton ise sadece 74 dakika sahada kalırken Brezilyalı defans oyuncusu Luccas Claro'nun sakatlanması üzerine forma şansı bulan N'Diaye 360, Dialo 215, Manu ise 201 dakika forma giydi. Yeni yabancılarından beklenen katkıyı alamayan Gençlerbirliği'nde son olarak da ülkesinden dönmeyen Tokelo Rantie sorunu gündeme geldi. Rantie'nin antrenmanlara katılmadığının noter kanalıyla tespitini yaptıran başkent ekibinde, Güney Afrikalı futbolcuya para cezası verme kararı da alındı.

"RUJ" AÇIKLAMASI TAKIMI KIZARTTI

Mesut Bakkal'ın "Ruj sürerek sahaya çıkmayı bıraktık." açıklamasının ardından başkent ekibi, üst üste oynadığı 2 maçı 11 futbolcuyla tamamlayamadı. Deneyimli teknik adamın futbolcuların daha fazla mücadele etmeleri ve agresif oynamaları gerektiğini vurgulamak için yaptığı bu açıklamadan sonra kırmızı-siyahlı ekipte ilk olarak Teleset Mobilya Akhisar maçında Aleksandar Scekic, kırmızı kart gördü. Karadağlı futbolcu, 9. haftada oynanan karşılaşmanın 58. dakikasında ceza alanında yaptığı faul sonrasında penaltıya sebep oldu ve gördüğü kırmızı kartla takımını eksik bıraktı. Ege temsilcisi karşısında 3-1 öndeyken 10 kişi kalan ve aynı maçta aleyhine iki penaltı kararı verilen kırmızı-siyahlılar, sahadan ancak 3-3 eşitlikle ayrılabildi. Başkent ekibinde Bakkal'ın açıklamasının ardından ikinci kırmızı kart bir hafta sonra Zeki Yavru'ya gösterildi.

Evkur Yeni Malatyaspor ile Ankara'da 10. haftada oynanan maçın 75. dakikasında Uğur Çiftçi'nin faul yaptığı pozisyonda oluşan karışıklıkta rakip futbolcunun boğazını sıkan Zeki, gördüğü kırmızı kart sonucunda oyun dışı kaldı. Kırmızı-siyahlı ekip, ligdeki durumu açısından Malatyaspor ile oynadığı kritik mücadelenin son dakikalarını eksik tamamladı ve maçı 1-0 kaybetti.

SARI KARTTA İLK 3'TE

Trabzonspor (33) ve Kasımpaşa (32) ile ligin en fazla sarı kart gören ekiplerinden Gençlerbirliği'nin futbolcularına çıkan 32 sarı kartın 28'i Mesut Bakkal döneminde gösterildi. Başkent ekibi futbolcuları, eksik tamamlanan üst üste 2 maçın ardından 11. haftadaki Galatasaray karşılaşmasında kırmızı kart görmedi ancak maçın hakemi Serkan Çınar, kırmızı-siyahlılara 11. haftaya kadar çıkarılan sarı kart sayısını 27'den 32'ye yükseltti. Serkan Çınar'ın 5 kez sarı kartına başvurduğu Galatasaray karşılaşmasının 72. dakikasında Palitsevich'in gördüğü kart ise tecrübeli defans oyuncusunu cezalı duruma düşürdü. Belarus Milli Takımı forması da giyen Palitsevich, 4 sarı kart cezası nedeniyle başkent ekibinin 12. haftada sahasında oynayacağı Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

MİLLİ MAÇ ARASI

Gençlerbirliği, milli maç nedeniyle Süper Lig'e verilen araya 11 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda topladığı 8 puanla son sırada girdi. Genel sıralamada olduğu gibi dış saha performansında da son basamakta yer alan kırmızı-siyahlılar, 11 maçta kalesinde 26 gol görürken, 13 gol sevinci yaşayabildi.