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FK ile yolların ayrıldığını açıkladı

ekiplerinden Futbol Kulübü, ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, 4 yıldır kırmızı-siyahlı kulübe verdiği destekler nedeniyle Uğurlu’ya teşekkür edildi.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 18:36
Gaziantep FK Mehmet Erdem Uğurlu ile yolların ayrıldığını açıkladı

FK resmi hesabından, ile yolların ayrıldığını açıkladı. 4 yıldır kulüpte olan Uğurlu'ya emekleri için teşekkür edildi.

Kulübün sosyal medya hesabından taraftara veda eden Mehmet Erdem Uğurlu Uğurlu, şunları kaydetti:

"Tam 4 yıldır bu güzel şehrin ve ailenin bir üyesi oldum. Her zaman Gaziantep adına yakışır şekilde mücadele ettik, savaştık. Yeri geldi çok üzüldük, yeri geldi şampiyonluk yaşadık. Bu takımı ligde tutmak için de mücadele ettik. 'Nerelisin' sorusuna 'Gaziantepliyim' diyebilecek kadar benimsedim burayı. Sizlerden, bu şehirden ayrılmak belki de hayatımın en zor kararlarından birisi. Belki bu şehirden ayrılıyorum ancak burada yaşadığım hiç bir günü unutmayacağım. Hakkınızı helal edin."

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