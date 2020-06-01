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01 Haziran 2020, Pazartesi
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FK beklemede

Gaziantep FK beklemede

 FK'de bir personelin corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından Sumudica, Rumen basınında Digisport'a açıklamalarda bulundu.

FK'de bir personelin corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından Sumudica, Rumen basınında Digisport'a açıklamalarda bulundu. Sumudica, "Meslektaşımız izole edildi ve 5 gün sonra yapılacak yeni teste kadar idman yapmayacağız. Üzgünüm çünkü 1 hafta kaybediyoruz" diye konuştu.
  1. 1.6.2020
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