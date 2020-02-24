Gaziantep FK kritik virajda
Gaziantep FK gelecek haftalarda zorlu bir maç periyotuna giriyor. Güney temsilcisi Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.
Süper Lig'de 31 puanı bulunan Güneydoğu temsilcisi, gelecek 3 hafta Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.
Bu takımlarla ilk yarıda yaptığı 3 maçtan sadece 1 puan çıkaran kırmızı-siyahlılar, söz konusu müsabakalarda 3 kez fileleri havalandırıp kalesinde 7 gol gördü. Teknik direktör Marius Sumudica: "Ben ligi hiçbir zaman paket olarak değerlendirmedim. Benim için kolay veya zor maç diye bir şey yok" Süper Lig'de son haftalarda çıkışa geçen Gaziantep Futbol Kulübü, üç haftalık süreçte üst sıraları ilgilendiren önemli maçlara çıkacak. Ligdeki son 4 maçında 7 puan toplayarak taraftarını sevindiren kırmızı-siyahlılar, 23. haftada 31 puana ulaştı.
Zorlu bir sürece girecek Gaziantep FK, gelecek hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak, ardından da taraftarının önünde Trabzonspor'a karşı sınav verecek. Kırmızı-siyahlı ekip, 26. haftada ise dış sahada Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Gaziantep FK, ligin ilk yarısında Medipol Başakşehir'e 2-1, Trabzonspor'a ise 4-1 yenilmiş, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Son haftalardaki çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapan Gaziantep FK'nin teknik heyeti ise bu zorlu süreci maç maç değerlendiriyor. Teknik direktör Marius Sumudica, yaptığı açıklamada, rakip kim olursa olsun her zaman galibiyeti arzulayan ve bunun için mücadele eden bir karaktere sahip olduğunu söyledi. Takımında da böyle bir hava yakaladıklarını aktaran Rumen teknik adam, "Ben ligi hiçbir zaman paket olarak değerlendirmedim. Benim için kolay veya zor maç diye bir şey yok. Bu ligde herkes birbirini yenebilecek güçte." diye konuştu.
Her maçı tek tek değerlendirdiğini anlatan Sumudica, şunları kaydetti:
"Ben haftaları değerlendirip ona göre plan yapmam. Geçen maçı unutup, önümüzdeki ilk karşılaşmaya konsantre olmaya özen gösteririm, takımımın tüm dikkatini de bu müsabakaya toplarım. O yüzden benim için 3 haftalık periyotlar, değerlendirmeler doğru değil. Takımımızın odaklanması gereken yer, Medipol Başakşehir maçı. Her şeyimizi bu maçtan puan veya puanlar çıkarmak üzerine kurgulayacağız. Sahada gerçek kimliğimizi ortaya çıkarırsak İstanbul'dan puanlarla döneceğimize inanıyorum."
"ÜÇ İHTİMALLİ MAÇLAR"
Söz konusu maçların tamamını "Üç ihtimalli" olarak değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, şunları ifade etti:
"Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor... Bu üç takım da üst sıraları zorlayan, şampiyonluk iddiası olan ekipler. Ama kim tahmin edebilirdi bizim Sivasspor'u 5-1 yenebileceğimizi. Biz bahsettiğiniz 3 maçı kazanabiliriz, kaybedebiliriz, berabere de kalabiliriz. Benim için sonuç önemli değil. Oyun kalitesi anlamındaki yükselen ivmemizi sürdürelim, sonuç önemli değil. Bizim hedefimiz lig sonu için. Ligde kaldığımızda hedeflerimizi yakalamış olacağız. O yüzden 3 maçı değil, ilk maçımızı konuşmak daha doğru. Başakşehir, önemli oyunculardan kurulu bir takım, iyi bir oyun anlayışı var. Biz de gücümüzü ona göre kullanıp sahadan puan veya puanlar almaya çalışacağız."
- 24.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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