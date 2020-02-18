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20 Şubat 2020, Perşembe
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FK, maçına hazırlanıyor!

Gaziantep FK, Göztepe maçına hazırlanıyor!

, 'in 23. haftasında Cumartesi günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. 'u 2-0 yenen kırmızı-siyahlılar, yenileme çalışması yaptı.

, 'in 23. haftasında Cumartesi günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sahasında karşılaştığı 'u dün 2-0 yenen kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde toplandı. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren antrenmanda, Çaykur Rizespor karşısında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise dar alanda çift kale maçla idmanı tamamladı.

  1. 18.02.2020
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