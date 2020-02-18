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18 Şubat 2020, Salı
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FK'de yeni transferler göz dolduruyor

Gaziantep FK'de yeni transferler göz dolduruyor

ekiplerinden Futbol Kulübü'nün ara döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı ve son 3 maçta görev verdiği ile , performanslarıyla dikkati çekti.

Ligde geride kalan 22 haftada 30 puan toplayan Güneydoğu ekibi, ara döneminde kadrosunu 3 oyuncuyla güçlendirdi.

Ara transfer döneminde önce Aytemiz Alanyaspor'dan tecrübeli file bekçisi Haydar Yılmaz'ı kiralayan ekibi, ara transfer döneminin son günlerinde ise Portekiz ekibi Belenenses'ten ile 'nın Mainz 05 takımından 'i kadrosuna dahil etti.

Ligdeki son 3 maçta forma giyen Maxim ve Sousa, performanslarıyla göz doldurdu.

İki transferin ligdeki ilk maçları Demir Grup Sivasspor karşılaşması oldu. Söz konusu müsabakanın 4. dakikasında takımının gol perdesini açan Maxim, 44. dakikada ise kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. 5-1 kazanılan maçta göz dolduran Maxim, ev sahibi ekibin gol bulduğu diğer ataklarda da etkili oldu.

Ligin 21. haftasında 'a konuk olan Gaziantep FK, maçı 3-0 kaybetti.

'in 22. haftasında dün 'u konuk eden Güneydoğu ekibinin ilk golü, Portekizli orta saha oyuncusu Sousa'dan geldi. Müsabakanın 52. dakikasında Sousa ile 1-0 öne geçen Gaziantep FK, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Gaziantep FK, iç sahada kazandığı ve yeni transferlerinin skora katkı verdiği son 2 maçta 6 puanı hanesine yazdırdı.

TEKNİK HEYET MUTLU

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın her geçen gün gelişim gösteren bir yapısı olduğunu söyledi.

"Yeni transferler takıma hızlı adapte oldu." diyen Sumudica, "Bu da performanslarına yansıdı. Bireysel yetenek elbetteki önemli ama daha da önemlisi bunu takım oyununa yansıtabilmek. Şu an takımda güzel bir ahenk var. Ümit ediyorum üzerine koyarak gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplanan 30 puanın önemine dikkati çeken Rumen çalıştırıcı, geride kalan haftalarda 8-10 puan almaları halinde sezon başında belirledikleri ligde kalma hedefine büyük oranda ulaşacaklarını kaydetti.

  1. 18.02.2020
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