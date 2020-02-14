Gaziantep FK’ya tekrar yok - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
14 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gazişehir Gaziantep Haberleri Gaziantep FK’ya tekrar yok

Gaziantep FK’ya tekrar yok

Gaziantep FK’ya tekrar yok

, Gençlerbirliği-Gaziantep .

, Gençlerbirliği-Gaziantep . Antep'in kaybettiği maçta, Kayode'nin kaleciden dönen penaltısını Muhammet ağlara göndermiş, VAR'dan vuruş yapılmadan oyun alanına girdiği tespit edilip gol iptal edilmişti.
  1. 14.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gaziantep FK’ya tekrar yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN