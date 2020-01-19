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19 Ocak 2020, Pazar
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’dan 2’li rötuş

Sumudica’dan 2’li rötuş

FK'da ise son lig maçı olan sınavına göre onbirde 2 değişiklik yaptı. 'ın yerine oynarken, Twumasi'nin yerine forma giydi.

FK'da ise son lig maçı olan sınavına göre onbirde 2 değişiklik yaptı. 'ın yerine oynarken, Twumasi'nin yerine forma giydi.

  1. 19.1.2020
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