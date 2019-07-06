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06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Gazişehir'de Samba

Gazişehir'de Samba

Kırmızı-siyahlılar, Romanya’nın önemli isimleri arasında yer alan ve burada 3 şampiyonluk yaşayan 32 yaşındaki sol bek 'le 2 yıllık sözleşme imzaladı.

'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, yeni teknik direktörü Marius Sumudica'nın raporu doğrultusunda ilk transferini Romanya'dan gerçekleştirdi. Kırmızı-siyahlılar, 'ten sol bek 'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2011'de olduğu Romanya'da, 8 yıldır kariyerini sürdüren 32 yaşındaki Morais, burada Romanya Ligi'nin önemli isimleri arasında gösteriliyor.

SUMUDİCA'NIN ÖĞRENCİSİ
Gazişehir'in Morais'in bonservisi için Rumen deviyle 300 bin euro'ya anlaştığı öğrenildi. asıllı Rumen sol bek, 2015-2017 arasında A.Giurgiu'da Marius Sumudica ile beraber çalışmıştı. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde de toplam 50 karşılaşmaya çıkan tecrübeli yıldız, Romanya'da istikrarlı futboluyla tanınıyor. Romanya'da 3 şampiyonluk yaşayan Morais, geçen sezon 34 maçta, 4 asistle oynadı.

  1. 6.7.2019
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