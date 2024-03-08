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Gaziantep FK'da Selçuk İnan: Var gücümüzle çalışacağız

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, 1.5 yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra ilk mesajını sosyal medya hesabından verdi. | Son dakika spor haberleri

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 19:46
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Gaziantep FK'da Selçuk İnan: Var gücümüzle çalışacağız

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, 1.5 yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra ilk mesajını sosyal medya hesabından verdi. İnan, "Sorumluluğumuzun farkındayız, sizleri mutlu edebilmek için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyorum" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Teknik Direktör Selçuk İnan ile 1.5 yıllık mukavele imzaladı. İmza sonrası ilk açıklamalarını sosyal medya hesabı üzerinden yapan İnan, "Ülkemizin mücadele simgesi şehri olan Gaziantep'in kıymetli takımı Gaziantep FK ile anlaşmaya vardık. Bu görevi bana layık gören herkese gönülden teşekkür ediyorum. Sorumluluğumuzun farkındayız, sizleri mutlu edebilmek için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

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