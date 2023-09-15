Etebo atağı

Gaziantep FK, teknik direktör Sumudica'nın isteğiyle bir dönem Galatasaray forması da giyen Etebo ile bir görüşme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz sezon Yunan ekibi Aris'te kiralık olarak oynayan 27 yaşındaki Nijeryalı orta saha, kontratı bitince kulübü Stoke'dan ayrıldı. Tecrübeli futbolcu, geçen sezon Aris'te 28 maçta boy gösterdi. 45 kez milli olan Etebo, 3 de gol attı.

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Sumudica'nın Etebo'yu kesin olarak istediği ve yönetimden ellerini çabuk tutmasını talep ettiği öğrenildi. Kariyerine Portekiz'de başlayan tecrübeli orta saha, 2018'de Feirense'den Stoke'a 7.2 milyon euro'ya transfer oldu. 2020-21 sezonunu Galatasaray'da kiralık geçiren Nijeryalı maestro, 28 maçta görev aldı. Ardından Watford ve Aris'te kiralık olarak oynadı ve Temmuz 2023'te sözleşmesi sona erdi.