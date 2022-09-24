Antep’te Malatya provası

Gaziantep FK, deplasmandaki Kasımpaşa karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor. Trabzon'da 2-0'lık galibiyeti koruyamayan futbolcuların moralsiz olduğu gözlendi. Öte yandan kırmızı-siyahlılar, bugün saat 15.30'da 1. Lig ekibi Y.Malatya'yla hazırlık maçında karşılaşacak.
Gaziantep FK, deplasmandaki Kasımpaşa karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor. Trabzon'da 2-0'lık galibiyeti koruyamayan futbolcuların moralsiz olduğu gözlendi. Öte yandan kırmızı-siyahlılar, bugün saat 15.30'da 1. Lig ekibi Y.Malatya'yla hazırlık maçında karşılaşacak.