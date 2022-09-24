Haberler Gaziantep FK Antep’te Malatya provası

Antep’te Malatya provası

Gaziantep FK, deplasmandaki Kasımpaşa karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor. Trabzon'da 2-0'lık galibiyeti koruyamayan futbolcuların moralsiz olduğu gözlendi. Öte yandan kırmızı-siyahlılar, bugün saat 15.30'da 1. Lig ekibi Y.Malatya'yla hazırlık maçında karşılaşacak.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Antep’te Malatya provası
Gaziantep FK, deplasmandaki Kasımpaşa karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor. Trabzon'da 2-0'lık galibiyeti koruyamayan futbolcuların moralsiz olduğu gözlendi. Öte yandan kırmızı-siyahlılar, bugün saat 15.30'da 1. Lig ekibi Y.Malatya'yla hazırlık maçında karşılaşacak.
DİĞER
Ünlü şarkıcıdan kötü haber! Tuğba Özerk ile Gökmen Tanaçar boşanıyor!
Serenay Sarıkaya rol arkadaşı Burak Deniz'le yeni bir aşka yelken açtı
Gerçek lider Marek Hamsik
Flaş derbi analizi! "Gollü geçer Fener kazanır"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bulut'tan penaltı isyanı! "Dünyanın hiçbir yerinde..."
Fırtına'dan müthiş geri dönüş!
KPSS SAAT KAÇTA, SINAVA SON GİRİŞ SAATİ NE ZAMAN?
KPSS ÖABT Alan Bilgisi sınavı kaç dakika sürecek, saat kaçta bitecek?
KPSS ÖABT saat kaçta, sınava son giriş saati ne zaman?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yorucu seyahat Yorucu seyahat 01:33
F.Bahçe Beko bu kez kayıp F.Bahçe Beko bu kez kayıp 01:29
Milliler Faroe Adaları'na ulaştı Milliler Faroe Adaları'na ulaştı 01:26
Milliler Faroe Adaları'na ulaştı Milliler Faroe Adaları'na ulaştı 01:26
Redmond ameliyat oldu Redmond ameliyat oldu 01:23
Güvenç Kurtar'dan Icardi'ye öneri: Neşet Ertaş... Güvenç Kurtar'dan Icardi'ye öneri: Neşet Ertaş... 00:34
Daha Eski
Gürcistan B Ligi'ne yükseldi! Gürcistan B Ligi'ne yükseldi! 00:30
İtalya Raspadori ile İngilizleri devirdi! İtalya Raspadori ile İngilizleri devirdi! 00:30
Almanya evinde mağlup! Almanya evinde mağlup! 00:30
Güvenç Kurtar'dan Icardi'ye öneri: Neşet Ertaş... Güvenç Kurtar'dan Icardi'ye öneri: Neşet Ertaş... 00:28
Gürcistan B Ligi'ne yükseldi! Gürcistan B Ligi'ne yükseldi! 23:51
Almanya evinde mağlup! Almanya evinde mağlup! 23:50