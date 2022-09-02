Gaziantep FK Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 5 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde gruplar halinde çift kale maç yapıldı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Bu arada antrenman öncesi Luka Stankovski'nin doğum günü, pasta kesilerek kutlandı