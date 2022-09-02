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Gaziantep FK Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK Galatasaray deplasmanında puan mücadelesi verecek. Gaziantep FK, 5 Eylül Pazartesi günü oynanacak karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 20:40
Gaziantep FK Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 5 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde gruplar halinde çift kale maç yapıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Bu arada antrenman öncesi Luka Stankovski'nin doğum günü, pasta kesilerek kutlandı

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