Antep’e şok!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a 1-0 yenildi. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci 45 dakikalık bölümünde daha istekli bir oyun sergileyen Eyüpspor'da forvet oyuncusu Ezeh, 71. dakikada attığı golle takımını galibiyete taşıdı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a 1-0 yenildi. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci 45 dakikalık bölümünde daha istekli bir oyun sergileyen Eyüpspor'da forvet oyuncusu Ezeh, 71. dakikada attığı golle takımını galibiyete taşıdı.