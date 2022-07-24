Haberler Gaziantep FK Antep’e şok!

Antep’e şok!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a 1-0 yenildi. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci 45 dakikalık bölümünde daha istekli bir oyun sergileyen Eyüpspor'da forvet oyuncusu Ezeh, 71. dakikada attığı golle takımını galibiyete taşıdı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Antep’e şok!
Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a 1-0 yenildi. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci 45 dakikalık bölümünde daha istekli bir oyun sergileyen Eyüpspor'da forvet oyuncusu Ezeh, 71. dakikada attığı golle takımını galibiyete taşıdı.
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