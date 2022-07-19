Haberler Gaziantep FK SÜPER LİG HABERLERİ | Gaziantep FK Matej Hanousek'i kadrosuna kattı!

SÜPER LİG HABERLERİ | Gaziantep FK Matej Hanousek'i kadrosuna kattı!

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, Çekyalı sol bek Matej Hanousek'i kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 17:35 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 17:36
SÜPER LİG HABERLERİ | Gaziantep FK Matej Hanousek'i kadrosuna kattı!

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Sparta Prag forması giyen Çekyalı sol bek Matej Hanousek'i kadrosuna kattı.

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, 29 yaşındaki Çekyalı sol bek Matej Hanousek'i kadrosuna kattı. Gaziantep ekibi, son olarak Sparta Prag forması giyen Matej Hanousek ile bir yıllık kiralık olarak anlaşma sağlandığını açıkladı.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Sparta Prag forması giyen Çek futbolcu Matej Hanousek ve kulübü ile oyuncunun 2022-2023 sezonunda kiralanması konusunda anlaşmaya varmıştır. Başarılı sol bek oyuncusuna kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz. 2 Haziran 1993 tarihinde Çek Cumhuriyeti'nin Praha kentinde dünyaya gelen Matej, futbola Dukla Prag alt yapısında başladı. Sol bek mevkiinde de forma giyen ve istikrarının yanı sıra hücum gücüyle adından söz ettirmeyi başaran Hanousek, kariyerinde Jablonec, Sparta Prag ve Wisla Krakow formalarını giydi. Kariyerinde tam 261 resmi müsabakaya çıkan başarılı sol bek, 3 gol atıp 17 kez de asist yapma başarısı gösterdi" ifadelerine yer verildi.

İŞTE GAZİANTEP FK'NIN AÇIKLAMASI

DİĞER
Son dakika transfer haberleri: Abdullah Avcı yeni Visca'sını buldu! Boşnak oyuncu için harekete geçildi
Fenerbahçe'nin istediği Edinson Cavani'ye Villarreal talip oldu!
İşte F.Bahçe'nin Dinamo Kiev 11'i...
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "İlgimiz oldu"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gaziantep FK Matej Hanousek'i kadrosuna kattı!
Gaziantep şov
TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE NE KADAR MAAŞ VERİLECEK?
Tarım Kredi Kooperatifleri personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları
📝ÜNİVERSİTE TERCİHİ NASIL YAPILIR? YKS 2022 TERCİH TARİHLERİ | 2022 ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe’nin yeni sezon formaları tanıtıldı Fenerbahçe’nin yeni sezon formaları tanıtıldı 18:08
Fırtına'dan dolandırıcılara suç duyurusu Fırtına'dan dolandırıcılara suç duyurusu 18:02
Cimbom'dan forvet bombası! Seferovic'in ardından... Cimbom'dan forvet bombası! Seferovic'in ardından... 17:42
Mostafa Mohamed gözyaşlarını tutamadı! İşte o anlar Mostafa Mohamed gözyaşlarını tutamadı! İşte o anlar 17:04
G.Saray'dan KAP açıklaması geldi! G.Saray'dan KAP açıklaması geldi! 16:34
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 16:14
Daha Eski
İşte F.Bahçe'nin Dinamo Kiev 11'i... İşte F.Bahçe'nin Dinamo Kiev 11'i... 16:00
Galatasaray - Pardubice maçı saat kaçta? Galatasaray - Pardubice maçı saat kaçta? 15:59
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "İlgimiz oldu" Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "İlgimiz oldu" 15:57
Bakasetas'ın Fırtına'daki geleceği belli oldu Bakasetas'ın Fırtına'daki geleceği belli oldu 15:28
G.Saray'a bu sözlerle veda etti! G.Saray'a bu sözlerle veda etti! 15:18
KAP'a bildirildi! Görüşmeler başladı KAP'a bildirildi! Görüşmeler başladı 14:23