Haberler Gaziantep FK Son dakika spor haberleri: Gaziantep FK Oğuz Ceylan ile yollarını ayırdı

Son dakika spor haberleri: Gaziantep FK Oğuz Ceylan ile yollarını ayırdı

Son dakika spor haberleri... Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'da flaş bir ayrılık yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada Oğuz Ceylan ile karşılıklı anlaşma sonrası yolların ayrıldığı bildirildi.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 13:32
Son dakika spor haberleri: Gaziantep FK Oğuz Ceylan ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da Oğuz Ceylan ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüzün Süper Lig'e çıktığı süreçte ve sonrasında da büyük emekleri olan Oğuz Ceylan ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Takım kaptanlarımızdan da olan Oğuz Ceylan'a, Gaziantep Futbol Kulübümüze vermiş olduğu üstün hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol kariyerinde sonsuz başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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