Akınal’dan hakem isyanI

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, son 9 maçta sadece 1 mağlubiyet aldıklarını söyledi. 0-0 berabere kaldıkları Antalya maçında bir penaltılarının verilmediğini savunan Akınal, "İlk yarıda penaltı verilebilecek bir pozisyonda oyun sürdü. İkinci yarı da çok net penaltı olan pozisyonda VAR incelemesi dahi olmadı" diye tepki gösterdi.
GaziantepFK Başkanı Cevdet Akınal, son 9 maçta sadece 1 mağlubiyet aldıklarını söyledi. 0-0 berabere kaldıkları Antalya maçında bir penaltılarının verilmediğini savunan Akınal, "İlk yarıda penaltı verilebilecek bir pozisyonda oyun sürdü. İkinci yarı da çok net penaltı olan pozisyonda VAR incelemesi dahi olmadı" diye tepki gösterdi.