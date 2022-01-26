Haberler Gaziantep FK Akınal’dan hakem isyanI

Akınal’dan hakem isyanI

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, son 9 maçta sadece 1 mağlubiyet aldıklarını söyledi. 0-0 berabere kaldıkları Antalya maçında bir penaltılarının verilmediğini savunan Akınal, "İlk yarıda penaltı verilebilecek bir pozisyonda oyun sürdü. İkinci yarı da çok net penaltı olan pozisyonda VAR incelemesi dahi olmadı" diye tepki gösterdi.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Akınal’dan hakem isyanI
Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, son 9 maçta sadece 1 mağlubiyet aldıklarını söyledi. 0-0 berabere kaldıkları Antalya maçında bir penaltılarının verilmediğini savunan Akınal, "İlk yarıda penaltı verilebilecek bir pozisyonda oyun sürdü. İkinci yarı da çok net penaltı olan pozisyonda VAR incelemesi dahi olmadı" diye tepki gösterdi.
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