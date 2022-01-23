SPOR HABERİ - Mehmet Yozgatlı "3 puanı kaçırdığımız için üzgünüz"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'un Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle basın toplantısına katılan Yozgatlı, oyuncularını tebrik ettiğini belirtti. Oyuncularının iyi oynadıklarını, savaştıklarını dile getiren Yozgatlı, "Güzel, keyifli bir maç oldu. 3 puanı kaçırdığımız için üzgünüz." dedi.

Karşılaşmaya iyi başlayamadıklarını, özellikle ilk 20 dakikada Antalyaspor'un daha atak oynadığını dile getiren Yozgatlı, "O dakikadan sonra maça ağırlığımızı koyduk. Daha çok gol pozisyonuna girdik. Son dakikalarda verilmeyen bir penaltı vardı. Kaybetmektense bir puan almak iyidir. Daha net gol pozisyonlarına girdik ama değerlendiremedik. Önümüzdeki maçlara bakacağız." diye konuştu.