Gaziantep evinde kral!

Sahasında rakiplerine geçit vermeyen Gaziantep FK, Alanyaspor'u da eli boş gönderdi: 2-1. Golsüz biten ilk yarıda Muhammet Demir'in şutu direkte patlarken, Diedhiou'nun vuruşunda kaleci Günay gole izin vermedi. Serkan Kırıntılı da Djilobodji'nin kafa şutunda başarılıydı.

NOVAIS FÜZESİ!

İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi ekip, 56'da Furkan ile öne geçti. 6 dakika sonra Alanya'da sahneye çıkan Novais, nefis bir füzeyle Günay'ı avladı: 1-1. G.Antep atağında Diedhiou ters bir vuruşla kendi ağlarını havalandırdı: 2-1. Dış sahada galibiyeti olmayan Antep, evinde 23'üncü puanı (7G, 2B) aldı.

'GÜZEL BİR GALİBİYET'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, 3 puandan dolayı mutlu olduğunu belirterek şöyle konuştu: Güzel bir galibiyet. İç sahadaki performansımızı deplasmanlara da taşımalıyız. Bunu başarırsak, Avrupa kupalarına gitme hedefimize de ulaşırız.

İÇERİDE 23 DIŞARIDA 2

Deplasman galibiyeti olmayan Gaziantep FK, dış sahadaki 9 karşılaşmadan sadece ikisinde beraberlik alabildi. Evinde ise rakiplere geçit vermeyen Güney temsilcisi, 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 23 puan toplamayı başardı.