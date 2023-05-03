Galeri Türkiye Kupası Sivasspor - Fenerbahçe | Yarı final ilk maçından kareler

Sivasspor - Fenerbahçe | Yarı final ilk maçından kareler

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Final heyecanı başladı. Sivasspor, zorlu eşleşmede Fenerbahçe'yi Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda konuk etti. Saat 20.30'da başlayan ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanan Yarı Final ilk mücadelesinde Atilla Karaoğlan düdük çaldı. İşte Sivasspor - Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçından kareler...

Sivasspor - Fenerbahçe | Yarı final ilk maçından kareler

Sivasspor - Fenerbahçe | Yarı final ilk maçından kareler
Sivasspor - Fenerbahçe | Yarı final ilk maçından kareler
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sivasspor - Fenerbahçe | Yarı final ilk maçından kareler
Sivasspor - Fenerbahçe | Yarı final ilk maçından kareler
Sivasspor - Fenerbahçe | Yarı final ilk maçından kareler
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