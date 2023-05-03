Sivasspor - Fenerbahçe | Yarı final ilk maçından kareler
Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Final heyecanı başladı. Sivasspor, zorlu eşleşmede Fenerbahçe'yi Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda konuk etti. Saat 20.30'da başlayan ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanan Yarı Final ilk mücadelesinde Atilla Karaoğlan düdük çaldı. İşte Sivasspor - Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçından kareler...
Giriş Tarihi: 03.05.2023 21:58
Sivasspor - Fenerbahçe | Yarı final ilk maçından kareler