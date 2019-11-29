Trabzonspor'un genç yıldızı Behlül Aydın ile ilgili şaşırtan gerçek

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta maçında sahasında İspanyol ekibi Getafe ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer genç futbolcularla sahaya çıktığı karşılaşmayı 1-0'lık skorla kaybetti. Trabzonspor'da bir çok genç isim de forma şansı buldu. Teknik Direktör Ünal Karaman; Serkan Asan, Fıratcan Üzüm, Kerem Bayku, Abdurrahim Dursun, Muhammet Akpınar ve Behlül Aydın gibi bir çok isme şans verdi. Trabzonspor'un genç yıldızı Behlül Aydın ile ilgili de şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. İşte o detay...

29 Kasım 2019 Cuma 19:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





