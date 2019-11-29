Trabzonspor'un genç yıldızı Behlül Aydın ile ilgili şaşırtan gerçek - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
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Trabzonspor'un genç yıldızı Behlül Aydın ile ilgili şaşırtan gerçek

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta maçında sahasında İspanyol ekibi Getafe ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer genç futbolcularla sahaya çıktığı karşılaşmayı 1-0'lık skorla kaybetti. Trabzonspor'da bir çok genç isim de forma şansı buldu. Teknik Direktör Ünal Karaman; Serkan Asan, Fıratcan Üzüm, Kerem Bayku, Abdurrahim Dursun, Muhammet Akpınar ve Behlül Aydın gibi bir çok isme şans verdi. Trabzonspor'un genç yıldızı Behlül Aydın ile ilgili de şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. İşte o detay...
29 Kasım 2019 Cuma 19:31
Trabzonspor'un genç yıldızı Behlül Aydın ile ilgili şaşırtan gerçek

Trabzonspor UEFA Avrupa Liginde C Grubunda İspanya temsilcisi Getafe ile Medical Park Stadında karşılaştı.

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Trabzonspor'un genç yıldızı Behlül Aydın ile ilgili şaşırtan gerçek

Taraftarların ilgi göstermediği karşılaşmaya teknik direktör Ünal Karaman genç oyuncularla çıktı.

Trabzonspor'un genç yıldızı Behlül Aydın ile ilgili şaşırtan gerçek

Maçta Trabzonspor ilk yarıyı 0 - 0 berabere tamamlarken ikinci yarı 50. dakika Jaime Mata'nın attığı golle 1 - 0 mağlup oldu.

Trabzonspor'un genç yıldızı Behlül Aydın ile ilgili şaşırtan gerçek

Trabzonspor özellikle ilk yarıda Muhammet ile kaçırdığı pozisyon ise maçta en fazla hafızalara yer eden pozisyon oldu.

Trabzonspor'un genç yıldızı Behlül Aydın ile ilgili şaşırtan gerçek

Teknik direktör Ünal Karaman, sakat oyuncuların çokluğuna rağmen kadroda yer alan Uğurcan Çakır, Gaston Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Obi Mikel, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth gibi diğer as oyuncularını da yedek kulübesinde oturtarak, Süper Lig'deki Galatasaray maçı öncesinde rotasyon yaptı.

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