Trabzonspordan stopere dev kule! Portodan Awaziem... - Galeri - Fotomaç
10 Ocak 2019, Perşembe
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Trabzonspor'dan stopere dev kule! Porto'dan Awaziem...

Karadeniz Fırtınası, Porto'da fazla forma şansı bulamayan genç stoper Awaziem'i kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

10 Ocak 2019 Perşembe, 00:19:46 Güncelleme: 07:55:42
Trabzonspordan stopere dev kule! Portodan Awaziem...

Şu anda transfer tahtası kapalı olan Trabzonspor, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Trabzonspordan stopere dev kule! Portodan Awaziem...

Bordo-Mavililer, Porto'nun 22 yaşındaki stoperi Chidozie Awaziem'i kiralamak için temasalrını sürdürüyor.

Trabzonspordan stopere dev kule! Portodan Awaziem...

Genç yıldızın defansif orta saha olarak da görev yapabilmesi Bordo-Mavililer'i bu transfer için iştahlandırıyor.

Trabzonspordan stopere dev kule! Portodan Awaziem...

Awaziem, Porto'da fazla forma şansı bulamadığı için Trabzonspor'un kiralama teklifine oldukça sıcak bakıyor.

Trabzonspordan stopere dev kule! Portodan Awaziem...

YASAK BEKLENİYOR

Trabzonspor Yönetimi, bir yandan FIFA ile görüşmelerini sürdürüyor ve transfer yasağının kaldırılması için büyük gayret gösteriyor.

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