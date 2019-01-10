Trabzonspordan stopere dev kule! Portodan Awaziem... - Galeri - Fotomaç
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Trabzonspor'dan stopere dev kule! Porto'dan Awaziem...
Karadeniz Fırtınası, Porto'da fazla forma şansı bulamayan genç stoper Awaziem'i kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.
10 Ocak 2019 Perşembe, 00:19:46
Güncelleme: 07:55:42
Şu anda transfer tahtası kapalı olan Trabzonspor, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bordo-Mavililer, Porto'nun 22 yaşındaki stoperi Chidozie Awaziem'i kiralamak için temasalrını sürdürüyor.
Genç yıldızın defansif orta saha olarak da görev yapabilmesi Bordo-Mavililer'i bu transfer için iştahlandırıyor.
Awaziem, Porto'da fazla forma şansı bulamadığı için Trabzonspor'un kiralama teklifine oldukça sıcak bakıyor.
YASAK BEKLENİYOR
Trabzonspor Yönetimi, bir yandan FIFA ile görüşmelerini sürdürüyor ve transfer yasağının kaldırılması için büyük gayret gösteriyor.