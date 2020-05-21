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Trabzonspor'dan iki bomba birden! "Merih Demiral'ı anımsatıyor"

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, genç ve potansiyelli futbolcuları kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Transfer politikasının olumlu sonuçlarını da alan bordo-mavililer, 23 milyon TL kar açıklamıştı. Bordo-mavililerin ilgilendiği iki futbolcu ile ilgili de transfer açıklaması geldi. Ünlü teknik adam, Hüseyin Çimşir ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. İşte o isimler ve son gelişmeler...

21 Mayıs 2020 Perşembe 18:23 Güncelleme: 21.05.2020 19:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





