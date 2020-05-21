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Trabzonspor'dan iki bomba birden! "Merih Demiral'ı anımsatıyor"
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, genç ve potansiyelli futbolcuları kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Transfer politikasının olumlu sonuçlarını da alan bordo-mavililer, 23 milyon TL kar açıklamıştı. Bordo-mavililerin ilgilendiği iki futbolcu ile ilgili de transfer açıklaması geldi. Ünlü teknik adam, Hüseyin Çimşir ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. İşte o isimler ve son gelişmeler...
21 Mayıs 2020 Perşembe 18:23 Güncelleme: 21.05.2020 19:58
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TRANSFERDE SIKI TEDBİRLER HAYATA GEÇİRİLDİ
Mali Fair-Play'in yanı sıra TFF talimatlarına uyan ilk kulüp olan Karadeniz ekibi, corona virüsü sonrası ortaya çıkacak ekonomik tabloyu en az hasarla atlatmak için geçtiğimiz sezondan beri uyguladığı mali planlama üzerinde çalışmalarına devam ederken, transferde de daha sıkı tedbirleri hayata geçirecek.
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