Trabzonspor'dan iki bomba birden! 'Merih Demiral'ı anımsatıyor' - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Mayıs 2020, Perşembe
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Trabzonspor'dan iki bomba birden! "Merih Demiral'ı anımsatıyor"

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, genç ve potansiyelli futbolcuları kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Transfer politikasının olumlu sonuçlarını da alan bordo-mavililer, 23 milyon TL kar açıklamıştı. Bordo-mavililerin ilgilendiği iki futbolcu ile ilgili de transfer açıklaması geldi. Ünlü teknik adam, Hüseyin Çimşir ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. İşte o isimler ve son gelişmeler...
21 Mayıs 2020 Perşembe 18:23 Güncelleme: 21.05.2020 19:58
Trabzonspor'dan iki bomba birden! Merih Demiral'ı anımsatıyor

Ekonomik anlamda Süper Lig kulüplerine örnek teşkil eden Trabzonspor, transfer çalışmalarına corona virüsü nedeniyle verilen arada devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Trabzonspor'dan iki bomba birden! Merih Demiral'ı anımsatıyor

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen bordo-mavililer yurt içinde ve yurt dışında çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzonspor'dan iki bomba birden! Merih Demiral'ı anımsatıyor

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen bordo-mavililer, gelecek vaadeden futbolculara yönelmeye devam ediyor.

Trabzonspor'dan iki bomba birden! Merih Demiral'ı anımsatıyor

Bordo-mavililer altyapıdan yetiştirdiği futbolcuların yanı sıra, diğer kulüplerde yüksek performans gösteren genç futbolcuları da kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

Trabzonspor'dan iki bomba birden! Merih Demiral'ı anımsatıyor

TRANSFERDE SIKI TEDBİRLER HAYATA GEÇİRİLDİ

Mali Fair-Play'in yanı sıra TFF talimatlarına uyan ilk kulüp olan Karadeniz ekibi, corona virüsü sonrası ortaya çıkacak ekonomik tabloyu en az hasarla atlatmak için geçtiğimiz sezondan beri uyguladığı mali planlama üzerinde çalışmalarına devam ederken, transferde de daha sıkı tedbirleri hayata geçirecek.

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