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Trabzonspor'dan Diego Costa bombası! Teklif ortaya çıktı

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Konyaspor'u 3-1'lik skorla deviren Trabzonspor'da bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Berat Özdemir'i kadrosuna katan bordo-mavililer forvet transferi için gaza bastı. Fırtına'nın forvet transferi için Atletico Madrid forması giyen Diego Costa'ya teklif yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER) | Son dakika Trabzonspor haberi

Trabzonspor'dan Diego Costa bombası! Teklif ortaya çıktı

Trabzonspor'dan Diego Costa bombası! Teklif ortaya çıktı

Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesinin ardından çıkışa geçen Trabzonspor son olarak sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor'dan Diego Costa bombası! Teklif ortaya çıktı

Bordo-mavililer Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Trabzonspor'dan Diego Costa bombası! Teklif ortaya çıktı

Bu galibiyetin ardından Fırtına puanını 30'a çıkardı.

Trabzonspor'dan Diego Costa bombası! Teklif ortaya çıktı

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ocak ayı transfer döneminde kadrosunu Berat Özdemir ile güçlendiren Trabzonspor'da forvet arayışları sürüyor.

Trabzonspor'dan Diego Costa bombası! Teklif ortaya çıktı

Afobe ve Djaniny'in performansından memnun olmayan Abdullah Avcı, takımın gol yükünü göğüsleyecek bir oyuncunun kadroya katılması gerektiğini yönetime iletti.

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