Trabzonspor'dan Diego Costa bombası! Teklif ortaya çıktı
Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Konyaspor'u 3-1'lik skorla deviren Trabzonspor'da bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Berat Özdemir'i kadrosuna katan bordo-mavililer forvet transferi için gaza bastı. Fırtına'nın forvet transferi için Atletico Madrid forması giyen Diego Costa'ya teklif yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER) | Son dakika Trabzonspor haberi
22 Ocak 2021 Cuma 19:14, Güncelleme 22.01.2021 19:15
Trabzonspor'dan Diego Costa bombası! Teklif ortaya çıktı