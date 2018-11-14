Trabzonsporda kadro yine değişiyor

Karaman'ın ayrıca 5-0'lık Yeni Malatyaspor maçında kritik hatalar yapan savunma hattında da değişiklik yapabileceği, ayrıca hücum hattında Olcay'ı da dinlendirebileceği öğrenildi. Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Onur Recep Kıvrak'ın yerine ise kalede Uğurcan Çakır'ın görev yapması bekleniyor.