Trabzonspor'a dev piyango! Gomis ve Nwakaeme...

Corona virüsü nedeniyle transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyip ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istiyor. Bordo-mavililer bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da mevcut oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor. Sörloth, Uğurcan ve Ekuban'ın yanı sıra Nwakaeme için de kapılan çalınmaya başladı. Hatta yıldız futbolcu ile ilgili çılgın bir planda ortaya çıktı. İşte Gomis ve Nwakaeme ile ilgili son detaylar...
23 Mayıs 2020 Cumartesi 18:52
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'e verilen araya lider giren Trabzonspor'da oynanan göze hoş futbol ve yıldız futbolcuların gösterdiği üstün performans transfer tekliflerini de beraberinde getirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Uğurcan Çakır, Alexander Sörloth VE Ekuban gibi bir çok isim için dev takımların devreye girdiği iddia edilmiş, son olarak Abdülkadir Ömür için de Fransa'nın Nice takımının nabız yokladığı duyurulmuştu.
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen bordo-mavililer kadrosunu da korumanın planlarını yapıyor.
Mevcut kadrosuna yapılacak 3,4 takviye ile gelecek sezonda şampiyonluk yarışında olmak isteyen Fırtına'nın yıldızları için yeni iddialar da gelmeye devam ediyor.
Son 2 sezondur gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Nwakaeme için de flaş bir iddia ortaya atıldı.