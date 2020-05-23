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Trabzonspor'a dev piyango! Gomis ve Nwakaeme...

Corona virüsü nedeniyle transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyip ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istiyor. Bordo-mavililer bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da mevcut oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor. Sörloth, Uğurcan ve Ekuban'ın yanı sıra Nwakaeme için de kapılan çalınmaya başladı. Hatta yıldız futbolcu ile ilgili çılgın bir planda ortaya çıktı. İşte Gomis ve Nwakaeme ile ilgili son detaylar...

23 Mayıs 2020 Cumartesi 18:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





