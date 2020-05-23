Trabzonspor'a dev piyango! Gomis ve Nwakaeme... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Trabzonspor'a dev piyango! Gomis ve Nwakaeme...

Trabzonspor'a dev piyango! Gomis ve Nwakaeme...

Corona virüsü nedeniyle transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyip ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istiyor. Bordo-mavililer bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da mevcut oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor. Sörloth, Uğurcan ve Ekuban'ın yanı sıra Nwakaeme için de kapılan çalınmaya başladı. Hatta yıldız futbolcu ile ilgili çılgın bir planda ortaya çıktı. İşte Gomis ve Nwakaeme ile ilgili son detaylar...
23 Mayıs 2020 Cumartesi 18:52
Trabzonspor'a dev piyango! Gomis ve Nwakaeme...

Süper Lig'e verilen araya lider giren Trabzonspor'da oynanan göze hoş futbol ve yıldız futbolcuların gösterdiği üstün performans transfer tekliflerini de beraberinde getirdi.

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Trabzonspor'a dev piyango! Gomis ve Nwakaeme...

Uğurcan Çakır, Alexander Sörloth VE Ekuban gibi bir çok isim için dev takımların devreye girdiği iddia edilmiş, son olarak Abdülkadir Ömür için de Fransa'nın Nice takımının nabız yokladığı duyurulmuştu.

Trabzonspor'a dev piyango! Gomis ve Nwakaeme...

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen bordo-mavililer kadrosunu da korumanın planlarını yapıyor.

Trabzonspor'a dev piyango! Gomis ve Nwakaeme...

Mevcut kadrosuna yapılacak 3,4 takviye ile gelecek sezonda şampiyonluk yarışında olmak isteyen Fırtına'nın yıldızları için yeni iddialar da gelmeye devam ediyor.

Trabzonspor'a dev piyango! Gomis ve Nwakaeme...

Son 2 sezondur gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Nwakaeme için de flaş bir iddia ortaya atıldı.

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