Galeri Trabzonspor Spor yazarları Trabzonspor - Sivasspor maçını değerlendirdi

Spor yazarları Trabzonspor - Sivasspor maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 11. hafta kapanış mücadelesinde Trabzonspor sahasında Sivasspor'u konuk etti. BB Erzurumspor ve Ankaragücü galibiyetlerinin ardından seriyi 3 maça çıkarmak isteyen bordo-mavililer, Sivasspor'a diş geçiremedi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Spor yazarları da Trabzonspor - Sivasspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Spor yazarları Trabzonspor - Sivasspor maçını değerlendirdi

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