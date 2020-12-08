Spor yazarları Trabzonspor - Sivasspor maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 11. hafta kapanış mücadelesinde Trabzonspor sahasında Sivasspor'u konuk etti. BB Erzurumspor ve Ankaragücü galibiyetlerinin ardından seriyi 3 maça çıkarmak isteyen bordo-mavililer, Sivasspor'a diş geçiremedi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Spor yazarları da Trabzonspor - Sivasspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
08 Aralık 2020 Salı 08:57, Güncelleme 08.12.2020 08:59
Spor yazarları Trabzonspor - Sivasspor maçını değerlendirdi