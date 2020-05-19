Sağ bek operasyonu! Pereira'nın yerine o isim geliyor - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Mayıs 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Sağ bek operasyonu! Pereira'nın yerine o isim geliyor

Sağ bek operasyonu! Pereira'nın yerine o isim geliyor

Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini bu sezon dindirmek isteyen ve bu hedef doğrultusunda kenetlenen Trabzonspor, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. 36 yaşındaki Portekizli sağ bek Joao Pereira ile yolları ayırmayı planlayan bordo-mavili yönetimin, ismi Galatasaray'la da anılan yıldız futbolcuyu gündemine aldığı ortaya çıktı. İşte o isim ve detaylar...
19 Mayıs 2020 Salı 06:45
Sağ bek operasyonu! Pereira'nın yerine o isim geliyor

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da tüm camia şampiyonluğa odaklanırken, yönetim kanadı transfer çalışmalarını da aksatmıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sağ bek operasyonu! Pereira'nın yerine o isim geliyor

Karadeniz temsilcisinde iç transfer görüşmeleri Jose Sosa ve Filip Novak üzerinden sürerken, bu iki isimle yakın zamanda yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.

Sağ bek operasyonu! Pereira'nın yerine o isim geliyor

Fakat Sosa ve Novak gibi kontratı sona eren bir diğer yıldız Joao Pereira'ya ise şu ana kadar bir teklif götürülmedi.

Sağ bek operasyonu! Pereira'nın yerine o isim geliyor

36 yaşına gelen Portekizli futbolcuyla yolları ayırmayı planlayan Trabzonspor, bu bölgeyi sadece 20'lik Serkan Asan'a teslim etmeyi düşünmüyor.

Sağ bek operasyonu! Pereira'nın yerine o isim geliyor

Bu bölgeye tecrübeli bir ismi transfer etmek isteyen Trabzonspor için Yunan basınından ilginç bir iddia geldi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA