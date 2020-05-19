Sağ bek operasyonu! Pereira'nın yerine o isim geliyor
Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini bu sezon dindirmek isteyen ve bu hedef doğrultusunda kenetlenen Trabzonspor, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. 36 yaşındaki Portekizli sağ bek Joao Pereira ile yolları ayırmayı planlayan bordo-mavili yönetimin, ismi Galatasaray'la da anılan yıldız futbolcuyu gündemine aldığı ortaya çıktı. İşte o isim ve detaylar...
19 Mayıs 2020 Salı 06:45
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Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da tüm camia şampiyonluğa odaklanırken, yönetim kanadı transfer çalışmalarını da aksatmıyor.
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Karadeniz temsilcisinde iç transfer görüşmeleri Jose Sosa ve Filip Novak üzerinden sürerken, bu iki isimle yakın zamanda yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.
Fakat Sosa ve Novak gibi kontratı sona eren bir diğer yıldız Joao Pereira'ya ise şu ana kadar bir teklif götürülmedi.
36 yaşına gelen Portekizli futbolcuyla yolları ayırmayı planlayan Trabzonspor, bu bölgeyi sadece 20'lik Serkan Asan'a teslim etmeyi düşünmüyor.
Bu bölgeye tecrübeli bir ismi transfer etmek isteyen Trabzonspor için Yunan basınından ilginç bir iddia geldi.