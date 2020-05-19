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Sağ bek operasyonu! Pereira'nın yerine o isim geliyor

Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini bu sezon dindirmek isteyen ve bu hedef doğrultusunda kenetlenen Trabzonspor, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. 36 yaşındaki Portekizli sağ bek Joao Pereira ile yolları ayırmayı planlayan bordo-mavili yönetimin, ismi Galatasaray'la da anılan yıldız futbolcuyu gündemine aldığı ortaya çıktı. İşte o isim ve detaylar...

19 Mayıs 2020 Salı 06:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





