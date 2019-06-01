İşte Trabzonspor'un yeni sezon formaları!

Yapılan açıklamada, "Yeni forma fotoğrafları sosyal medyaya sızdı. Bu duruma çok üzüldük. Ama bizi üzen fotoğrafların sosyal medyaya sızması değil. Yeni formalarımızın güzelliğini yansıtmaması. Bu yüzden eline bir şekilde yeni forma fotoğrafı geçmiş herkesi sosyal medyada paylaşmaya çağırıyoruz. Eğer varsa beklemeyin, hemen paylaşın. Yoksa da üzülmeyin.