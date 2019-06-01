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İşte Trabzonspor'un yeni sezon formaları!
Süper Lig'in ikinci yarısında fırtına gibi esen Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Süper Lig'i 63 puanla 4. sırada tamamlayan bordo-mavililer yeni sezonda giyecekleri formaları sosyal medya üzerinden paylaştığı bir videoyla duyurdu ve TS Club'larda satışa sundu. İşte Trabzonspor'un yeni sezonda giyeceği formalar...
1 Haziran 2019 Cumartesi 19:42 Güncelleme: 01.06.2019 19:42
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Yapılan açıklamada, "Yeni forma fotoğrafları sosyal medyaya sızdı. Bu duruma çok üzüldük. Ama bizi üzen fotoğrafların sosyal medyaya sızması değil. Yeni formalarımızın güzelliğini yansıtmaması. Bu yüzden eline bir şekilde yeni forma fotoğrafı geçmiş herkesi sosyal medyada paylaşmaya çağırıyoruz. Eğer varsa beklemeyin, hemen paylaşın. Yoksa da üzülmeyin.
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