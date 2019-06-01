İşte Trabzonspor'un yeni sezon formaları! - Fotomaç
01 Haziran 2019, Cumartesi
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İşte Trabzonspor'un yeni sezon formaları!

Süper Lig'in ikinci yarısında fırtına gibi esen Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Süper Lig'i 63 puanla 4. sırada tamamlayan bordo-mavililer yeni sezonda giyecekleri formaları sosyal medya üzerinden paylaştığı bir videoyla duyurdu ve TS Club'larda satışa sundu. İşte Trabzonspor'un yeni sezonda giyeceği formalar...
1 Haziran 2019 Cumartesi 19:42 Güncelleme: 01.06.2019 19:42
İşte Trabzonspor'un yeni sezon formaları!

Trabzonspor 2019/2020 sezonunda giyeceği formaları tanıttı.

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İşte Trabzonspor'un yeni sezon formaları!

Ts Club'larda da bugün satışa sunulan formalar taraftarlar tarafından sosyal medyada beğeniyle karşılandı.

İşte Trabzonspor'un yeni sezon formaları!

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'un yeni sezon formaları tanıtım öncesi sosyal medyaya sızmıştı ve bu durumla ilgili Trabzonspor cephesi gülümseten bir açıklamada bulunmuştu.

İşte Trabzonspor'un yeni sezon formaları!

Yapılan açıklamada, "Yeni forma fotoğrafları sosyal medyaya sızdı. Bu duruma çok üzüldük. Ama bizi üzen fotoğrafların sosyal medyaya sızması değil. Yeni formalarımızın güzelliğini yansıtmaması. Bu yüzden eline bir şekilde yeni forma fotoğrafı geçmiş herkesi sosyal medyada paylaşmaya çağırıyoruz. Eğer varsa beklemeyin, hemen paylaşın. Yoksa da üzülmeyin.

İşte Trabzonspor'un yeni sezon formaları!

Zaten yarın formalar satışa çıkıyor. Beğendiğinizi alın, fotoğrafını çekip, siz de paylaşın. Yeni formalarımızın aslında ne kadar güzel olduğunu görmekle kalmayın, cümle aleme gösterin" denildi.

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