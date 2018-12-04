İşte Beşiktaş'ın Burak Yılmaz planı!

Beşiktaş Başkanı Orman, önceki akşam bağlandığı Derin Futbol programında Burak'la ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Her dakika Burak Yılmaz konuşuluyor. Çok sevdiğimiz, Beşiktaşlı bir arkadaşımız. Beşiktaş'tan ayrılırken de bir ihanetle ayrılmadı. Çocuğu takas olarak kullandılar. Bir Galatasaray maçında düştü-düşmedi diye taraftarla bir sürtüşmesi var. Burak için olur desem başka yöne çekilir, olmaz desem başka yöne. O yüzden başka bir şey demiyorum."

