İşte Beşiktaş'ın Burak Yılmaz planı! - Fotomaç
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İşte Beşiktaş'ın Burak Yılmaz planı!

Fikret Orman'ın, Burak Yılmaz transferi için yaptığı "Giderken ihanet etmedi. İyi Beşiktaşlı, ben de çok severim. Olabilir de, olmayabilir de" açıklaması camiayı heyecanlandırdı.
4 Aralık 2018 Salı 21:56 Güncelleme: 05.12.2018 10:42
İşte Beşiktaş'ın Burak Yılmaz planı!

Ara transfer döneminde kadrosunu bir forvet alarak güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz sesleri yeniden yükselmeye başladı.

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İşte Beşiktaş'ın Burak Yılmaz planı!

Açıklama da en yetkili ağızdan, Başkan Orman'dan geldi.

İşte Beşiktaş'ın Burak Yılmaz planı!

Beşiktaş Başkanı Orman, önceki akşam bağlandığı Derin Futbol programında Burak'la ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Her dakika Burak Yılmaz konuşuluyor. Çok sevdiğimiz, Beşiktaşlı bir arkadaşımız. Beşiktaş'tan ayrılırken de bir ihanetle ayrılmadı. Çocuğu takas olarak kullandılar. Bir Galatasaray maçında düştü-düşmedi diye taraftarla bir sürtüşmesi var. Burak için olur desem başka yöne çekilir, olmaz desem başka yöne. O yüzden başka bir şey demiyorum."

İşte Beşiktaş'ın Burak Yılmaz planı!

GÜNEŞ ÖNCEDEN ONAYLAMIŞTI
Başkan Orman'ın bu açıklaması üzerine dün siyah-beyazlı camiada hareketli saatler yaşanmaya başlandı.

İşte Beşiktaş'ın Burak Yılmaz planı!

Üst üste kazanılan Ankaragücü, Sarpsborg ve Galatasaray maçlarına rağmen gol yollarında etkili bir forvete ihtiyaç olunduğu konusunda hemfikir olan taraftarlar, Burak Yılmaz için görüşlerini forumlarda paylaştılar.

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