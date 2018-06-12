İki genç yıldız geliyor

TRABZON'A GÜÇ KATAR / CAN ALTIPARMAK

Rony, genç yaşına rağmen radikal bir kararla Japonya Ligi'nin yolunu tutunca şaşırtmıştı. Ama ülkeye çabuk uyum sağladı ve ilk sezonunda takımı Niigata küme düşerken, ayakta kalan tek isimdi. Hırslı karakteriyle taraftarın sevgilisi olan Brezilyalı yıldız, üstün tekniğiyle çok kolay adam eksiltiyor. Hızlı, sağ ayağını etkili kullanıyor, son vuruşları hiç fena değil. Gollerinden sonra attığı taklalarla ünlenen Rony, N'Doye'u gönderen ve Rodallega ile de yollarını ayırması beklenen Trabzonspor'a güç katar.