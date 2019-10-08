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Playstation 5'in çıkış tarihi açıklandı! İşte özellikleri
Playstation 5'in çıkış tarihi açıklandı! İşte özellikleri
Japonya merkezli teknoloji devi Sony, aylar önce teknik özelliklerini açıkladığı merakla beklenen oyun konsolu Playstation 5'in çıkış tarihini verdi. İşte özellikleri..
8 Ekim 2019 Salı 19:56
Güncelleme: 08.10.2019 20:11
Sony, oyun severlerin merakla beklediği Playstation 5'in çıkış tarihini açıkladı.
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Şirket CEO'su Jim Ryan, resmi blog üzerinden tarihi açıklarken konsol ile alakalı önemli bilgiler de aktardı.
Ryan, Playstation 5'in 2020'nin sonunda satışa çıkacağını duyurdu.
Yeni konsolun fiyatı hakkında ise resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Ace Research Instute Analisti Hideki Yasuda, konsolun 499 dolardan piyasaya sürüleceğini iddia etti.
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