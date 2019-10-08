Playstation 5'in çıkış tarihi açıklandı! İşte özellikleri - Son dakika Teknoloji haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Ekim 2019, Salı
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Playstation 5'in çıkış tarihi açıklandı! İşte özellikleri

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, aylar önce teknik özelliklerini açıkladığı merakla beklenen oyun konsolu Playstation 5'in çıkış tarihini verdi. İşte özellikleri..
8 Ekim 2019 Salı 19:56 Güncelleme: 08.10.2019 20:11
Playstation 5'in çıkış tarihi açıklandı! İşte özellikleri

Sony, oyun severlerin merakla beklediği Playstation 5'in çıkış tarihini açıkladı.

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Playstation 5'in çıkış tarihi açıklandı! İşte özellikleri

Şirket CEO'su Jim Ryan, resmi blog üzerinden tarihi açıklarken konsol ile alakalı önemli bilgiler de aktardı.

Playstation 5'in çıkış tarihi açıklandı! İşte özellikleri

Ryan, Playstation 5'in 2020'nin sonunda satışa çıkacağını duyurdu.

Playstation 5'in çıkış tarihi açıklandı! İşte özellikleri

Yeni konsolun fiyatı hakkında ise resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Ace Research Instute Analisti Hideki Yasuda, konsolun 499 dolardan piyasaya sürüleceğini iddia etti.

Playstation 5'in çıkış tarihi açıklandı! İşte özellikleri

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PS5'in CPU hızı PS4'e göre daha güçlü olacak.

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