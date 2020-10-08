GaleriTeknolojiFIFA 21'de dünyaca ünlü futbolcuların yüzleri belli oldu! İşte Ronaldo Messi ve Salah...
FIFA 21'de dünyaca ünlü futbolcuların yüzleri belli oldu! İşte Ronaldo Messi ve Salah...
Dünyaca ünlü konsol oyunu FIFA 21 piyasaya sürüldü. Oyunseverlerin heyecanla beklediği bu gelişme sonrasında dünyaca ünlü yıldızların yüzlerinin grafiklerinin nasıl olduğu da merak konusu oldu. İşte o görseller...
08 Ekim 2020 Perşembe 18:52, Güncelleme 08.10.2020 19:00
FIFA 21'de dünyaca ünlü futbolcuların yüzleri belli oldu! İşte Ronaldo Messi ve Salah...