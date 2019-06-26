Süper Lig'de en çok kazanan yabancı futbolcular - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Haziran 2019, Çarşamba
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Süper Lig'de en çok kazanan yabancı futbolcular

Spor Toto Süper Lig'e her yıl birbirinden ünlü yıldız futbolcu geliyor. Yıldız futbolcuları artık sadece bütük takımlar değil Anadolu takımları da getiriyor. Yıldız futbolcuları getirmenin en kolay yolu da Avrupa'da kazanamadıkları maaşları Türkiye'de kazanabilmek. Maaşları yüksek olan bu futbolcular uzun yıllar takımda kaldıklarında adeta servetin de sahibi oluyor. Biz de Süper Lig'e gelip bu zamana kadar en çok para kazanan futbolcuları sizler için derledik...

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:56 Güncelleme: 26.06.2019 12:17
Süper Lig'de en çok kazanan yabancı futbolcular

Samuel Eto'o - 3 sezon - Konyaspor - 12 milyon Euro

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Süper Lig'de en çok kazanan yabancı futbolcular

Robin van Persie - 2.5 sezon - Fenerbahçe - 13.8 milyon Euro


Süper Lig'de en çok kazanan yabancı futbolcular

Quaresma - 6.5 sezon - Beşiktaş - 16.1 milyon Euro

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Süper Lig'de en çok kazanan yabancı futbolcular

Wesley Sneijder - 8 sezon - Galatasaray - 16.8 milyon Euro

Süper Lig'de en çok kazanan yabancı futbolcular

Alex de Souza - 8 sezon - Fenerbahçe - 19.8 milyon Euro

Süper Lig'de en çok kazanan yabancı futbolcular

Fernando Muslera - 8 sezon - Gakatasray - 22.7 milyon Euro

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