Süper Lig'de en çok kazanan yabancı futbolcular

Spor Toto Süper Lig'e her yıl birbirinden ünlü yıldız futbolcu geliyor. Yıldız futbolcuları artık sadece bütük takımlar değil Anadolu takımları da getiriyor. Yıldız futbolcuları getirmenin en kolay yolu da Avrupa'da kazanamadıkları maaşları Türkiye'de kazanabilmek. Maaşları yüksek olan bu futbolcular uzun yıllar takımda kaldıklarında adeta servetin de sahibi oluyor. Biz de Süper Lig'e gelip bu zamana kadar en çok para kazanan futbolcuları sizler için derledik...