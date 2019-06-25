Türkiye'de en çok kazanan yabancılar | Video haber
Transfer döneminin başlamasıyla birlikte Süper Lig kulüplerinin listeleri yine yıldız isimlerle doldu... Son dönemde takımların gündemine gelen yüksek maaşlı yıldız futbolcular ligimizde forma giymiş en pahalı isimleri hatırlattı... İşte Türkiye liglerinde en çok para kazanan yabancı futbolcular...
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