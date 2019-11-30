Rizespor - Konyaspor karşılaşmasından kareler!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. Seyir zevkinin yüksek olan maçın ilk 11 dakikasında tam 3 gol sesi geldi! Çaykur Rizespor taraftarının da desteğini alarak müsabakayı 3-1 kazanmasını bildi. Rizespor'un gollerini 7. dakikada Oğulcan Çağlayan, 10'da Umar Aminu ve 74'te Yan Sasse attı. Konyaspor'un tek gol ise 11. dakikada Milosevic'ten geldi.

30 Kasım 2019 Cumartesi 17:09 Güncelleme: 30.11.2019 17:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





