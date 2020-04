Mert Hakan'dan flaş tercih! Galatasaray...

Ligin corona virüsü sebebiyle araya girmesini değerlendiren Mert Hakan, "Bence kötü bir süreç araya girdi. Bütün mutluluk, istek, hırs, sonuç her şey elimizden alındı. Keşke böyle bir şeye Türkiye'de ve dünyada şahit olmasaydık. Elbet ligler başlayacak ama bu yüzde 90 seyircisiz olacak. Seyirci olmadan da futbolun hiçbir keyfi yok. Bu süreçte bunu anladık. Herkes bu sürecin bir an önce bitmesini istiyor. Bu süreçte iyi adapte olan şanslı olacak ama bana göre şu anda her şey yarım kalmış gibi gözüküyor." şeklinde konuştu.