Mert Hakan'dan flaş tercih! Galatasaray...
Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla herkesi şaşırtan Demir Grup Sivasspor'un, başarısınnda büyük rol oynayan ve son dönemlerde adı Galatasaray başta olmak üzere ligin dev ekipleriyle anılan Mert Hakan Yandaş, corona virüsü salgını nedeniyle verilen arada birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. İşte başarılı oyuncunun o açıklamaları...
Sivasspor sezon başından bu yana gösterdiği istikrarlı performansla şampiyonluk yarışının içinde kalmayı başardı. Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig'in geride kalan 26 haftalık diliminde 49 puan toplayan ve 4. sırada yer alan Yiğidolar'da takımın lokomotif isimlerinden biri de Mert Hakan Yandaş oldu.
Kırmızı-beyazlı takımın Emre Kılınç ile birlikte en fazla göze batan futbolcusu olan Mert Hakan'ın bu form grafiği, transfer dedikodularını da beraberinde getiriyor. İstanbul devlerinin radarında olan 25 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın teklif yaptığı ifade ediliyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan deneyimli orta saha, yaz transfer döneminde 3 büyüklerin en önemli gündem maddelerinden biri olacak gibi görünüyor.
Ligin corona virüsü sebebiyle araya girmesini değerlendiren Mert Hakan, "Bence kötü bir süreç araya girdi. Bütün mutluluk, istek, hırs, sonuç her şey elimizden alındı. Keşke böyle bir şeye Türkiye'de ve dünyada şahit olmasaydık. Elbet ligler başlayacak ama bu yüzde 90 seyircisiz olacak. Seyirci olmadan da futbolun hiçbir keyfi yok. Bu süreçte bunu anladık. Herkes bu sürecin bir an önce bitmesini istiyor. Bu süreçte iyi adapte olan şanslı olacak ama bana göre şu anda her şey yarım kalmış gibi gözüküyor." şeklinde konuştu.