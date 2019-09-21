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21 Eylül 2019, Cumartesi
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İşte Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike

Türk futbolunu önümüzdeki sezon için büyük bir tehlike bekliyor. Türk temsilcilerinin Avrupa'da aldığı kötü sonuçlar sonuçlar sonrası Türk futbolu büyük bir tehlike ile karşı karşıya. İşte detaylar...

21 Eylül 2019 Cumartesi 06:48
İşte Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike

Türk temsilcilerinin Avrupa'da aldığı kötü sonuçlar sonuçlar sonrası Türk futbolu büyük bir tehlike ile karşı karşıya.

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İşte Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike

Türkiye'yi bu sezon Avrupa'da 5 takımda temsil ediliyordu. Yeni Malatyaspor'un elenmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir kaldı.

İşte Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike

Takımlarımızın aldığı ilk hafta sonuçları pek parlak değil ve arkamızdan gümbür gümbür gelen Hollanda bizi geçti. Türkiye, uzun süredir 10. basamaktaydı.

İşte Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike

Portakallar yaptıkları atakla bizi geçtiler ve 9. sıraya kadar yükseldiler. Biz ise Ukrayna'nın ardında 11. basamaktayız. Şu anda kritik bir sınırdayız. En kötü burada kalmalıyız.

İşte Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike

11. ÜLKE ŞANSLI
Geçen sezon değişen kurallara göre ülke puanında ilk 4 sırada yer alan ülke Şampiyonlar Ligi'ne 4'er takım gönderiyor.

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