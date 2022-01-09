Galeri Süper Lig İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 22. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 22. hafta)

Süper Lig'in 22. haftasında heyecan başladı. Günün öne çıkan karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Siyah beyazlılar uzun süre sonra deplasmanda galip gelmeyi başardı ve üst sıralara tırmandı. İşte Süper Lig'de oluşan güncel puan durumu...

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 22. hafta)

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 19. hafta

20- YENİ MALATYASPOR: 15 PUAN

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 19. hafta

19- Ç. RİZESPOR: 18 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 19. hafta

18- ALTAY: 18 PUAN

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 19. hafta

17- KASIMPAŞA: 18 PUAN

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 19. hafta

16- GÖZTEPE: 21 PUAN

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