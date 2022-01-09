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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 22. hafta)
Süper Lig'in 22. haftasında heyecan başladı. Günün öne çıkan karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Siyah beyazlılar uzun süre sonra deplasmanda galip gelmeyi başardı ve üst sıralara tırmandı. İşte Süper Lig'de oluşan güncel puan durumu...
Giriş Tarihi: 03.12.2021 21:52 , Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 22:17
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 22. hafta)