İşte mart ayının spor olayları!

MART AYININ EN ÇOK KONUŞULAN KULÜP YÖNETİCİLERİ

Rapora göre ay boyunca tüm mecralar toplamında en çok haber olan isim Beşiktaş Başkanı Fikret Orman olurken, yazılı basında en çok adı geçen isim ise Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım olarak belirlendi. Beşiktaş Başkanı Orman, takımının aldığı galibiyetler kadar, cezaları hakkında da yaptığı açıklamalarla gündemde yer aldı.