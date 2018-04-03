İşte mart ayının spor olayları!
Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Mart ayı medya raporunu açıkladı.
MTM, her ay olduğu gibi bu ay da spor camiasında öne çıkan isimlerin belirlendiği medya raporunu açıkladı. Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, listenin ilk sırasında yer alan isim oldu. Ünlü futbolcu geçtiğimiz ay oynan Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasında kırmızı kart görmüş ve tedbirli olarak kurula sevk edilmişti.
BAFETİMBİ GOMİS İLE BURAK YILMAZ KRALLIK YARIŞINDA
Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de forma giydiği 26 maçta kaydettiği 26 golle krallık yarışında zirvede yer alırken, Burak Yılmaz ise görev aldığı 21 müsabakada attığı 20 golle ikinci sırada bulunuyor. Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Galatasaray-Trabzonspor maçında gözler ikiliye çevrilmişti.
BEŞİKTAŞ LİSTEDE İKİNCİ SIRADA YER ALDI
MTM'nin hazırladığı rapora göre Beşiktaş medyada en çok konuşulan ikinci takım olurken üçüncü sırada Galatasaray vardı. Siyah beyazlı kulüp Şampiyonlar Ligi'ne Bayern Münih'e 3-1 yenilerek veda ederken kendi sahasında aldığı namağlup serisi ile Avrupa'nın en iyisi olma yolunda ilerliyor.
Siyah beyazlı ekip, Vodafone Park açıldığından bu yana evinde oynadığı maçlarda 40 maç mağlup olmadı. 33 galibiyet alırken 7 kez berabere kalarak Avrupa'nın beş büyük futbol ülkesindeki (İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa, İtalya) takımlarla karşılaştırıldığında iç sahada devam eden en uzun yenilmezlik serisine imza attı. Siyah beyazlı kulüp hem başarıları hem de oyuncularının aldığı cezalar ile ay boyunca 88 bin 727 haberde yer aldı.
Spor Toto Süper Lig yarışında ilk sırada yer alan Galatasaray oynadığı Trabzonspor maçından galip ayrılarak zirvedeki yerini korudu. Taraftar ortalamasında rakiplerine fark atmış görünen Galatasaray, 39 bin 441 seyirci ortalamasıyla son 4 sezonun rekorunu kırdı. Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına kazandıran tek takım olan Galatasaray, başarılarıyla adından söz ettirerek 85 bin 436 haberin konusu oldu.
MART AYININ EN ÇOK KONUŞULAN KULÜP YÖNETİCİLERİ
Rapora göre ay boyunca tüm mecralar toplamında en çok haber olan isim Beşiktaş Başkanı Fikret Orman olurken, yazılı basında en çok adı geçen isim ise Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım olarak belirlendi. Beşiktaş Başkanı Orman, takımının aldığı galibiyetler kadar, cezaları hakkında da yaptığı açıklamalarla gündemde yer aldı.
Ay boyunca toplamda 4 bin 536 haberle geçtiğimiz aylarda da olduğu gibi en çok konuşulan kulüp yöneticisi oldu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ise hazırlandığı başkanlık seçimi ve rakibiyle girdiği kıyasıya mücadele ile 4 bin 231 haberde adından söz ettirerek listenin ikinci sırasında yer aldı.
ŞENOL GÜNEŞ ZİRVEDEKİ İSİM OLDU
Ay boyunca Beşiktaş'ın kendi sahasında aldığı başarılar konuşulurken, siyah beyazlı takımın teknik adamı da en medyatik teknik direktör oldu. Hakkında çıkan haberler incelendiğinde, Güneş'in 5 majör lig ve Süper Lig'de, 10 maç ve üstü sahaya çıkan teknik adamlar arasında 5 gol ve 9 asistlik karnesi ile başarılı teknik adam olarak zirvede yer aldığı belirtildi. Mart ayında adından söz ettiren Güneş, medyada hakkında yer alan 12 bin 320 haberle listenin ilk sırasında yer alan isim oldu.
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