Golden sonra kendini yerde buldu!

MKE Ankaragücü ve BB Erzurumspor adeta 6 puanlık bir maça çıktı. Maçın önemi o kadar fazlaydı ki son dakikalarda gelen golden sonra Ankaragücü teknik direktörü kendini kaybetti.

24 Şubat 2019 Pazar 16:40 Güncelleme: 24.02.2019 17:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





