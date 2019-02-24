Golden sonra kendini yerde buldu! - Fotomaç
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Golden sonra kendini yerde buldu!
MKE Ankaragücü ve BB Erzurumspor adeta 6 puanlık bir maça çıktı. Maçın önemi o kadar fazlaydı ki son dakikalarda gelen golden sonra Ankaragücü teknik direktörü kendini kaybetti.
24 Şubat 2019 Pazar 16:40
Güncelleme: 24.02.2019 17:24
Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasında Ankara'da MKE Ankaragücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geldi.
Adeta 6 puanlık bir maçta tansiyon biran olsun inmedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İki takım da kümeden uzaklaşmaktan için kazanmaya çok ihtiyaçları bir maça çıktılar.
İLK GOL ANKARAGÜCÜ'NDEN
Maçın ilk golu 25. dakikada Tyler Boyd'dan geldi. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan taraf sarı-lacivertliler oldu.
İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip Erzurumspor, 47.Dk'da Kristian Opseth ile eşitliği sağladı.
73.dakikada Erzurumspor'un tek golünü kaydeden Kristian Opseth, ikinci sarı karttan kırmızı kartı görerek oyundan ihraç oldu.
GERİLİM FİLMİ GİBİ
Ne olduysa maçın uzatma dakikalarında oldu. 90+3'de Ankaragücü'nde sahneye Orgill çıktı ve takımına galibiyeti getiren
golü attı.