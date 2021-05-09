Galeri Süper Lig Galatasaray Beşiktaş derbisine damga vurmuştu! Cüneyt Çakır bakın hangi takımlı

Galatasaray Beşiktaş derbisine damga vurmuştu! Cüneyt Çakır bakın hangi takımlı

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma sarı-kırmızılıların 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Karşıalşama damga vuran isim ise hakem Cüneyt Çakır oldu. Tecrübeli hakem kararlarıyla hem Galatasaray cephesini hem de Beşiktaş cephesinin ağır eleştirilerine maruz kaldı. Peki derbinin hakemi hangi takımlı? İşte yanıtı...

Galatasaray Beşiktaş derbisine damga vurmuştu! Cüneyt Çakır bakın hangi takımlı

Galatasaray Beşiktaş derbisine damga vurmuştu! Cüneyt Çakır bakın hangi takımlı

Süper Lig'de hangi hakem, hangi takımlı?

ABDULKADİR BİTİGEN - Galatasaray

Galatasaray Beşiktaş derbisine damga vurmuştu! Cüneyt Çakır bakın hangi takımlı

ALİ PALABIYIK - Galatasaray

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray Beşiktaş derbisine damga vurmuştu! Cüneyt Çakır bakın hangi takımlı

ALİ ŞANSALAN - Fenerbahçe

Galatasaray Beşiktaş derbisine damga vurmuştu! Cüneyt Çakır bakın hangi takımlı

ALPER ULUSOY - Beşiktaş

Galatasaray Beşiktaş derbisine damga vurmuştu! Cüneyt Çakır bakın hangi takımlı

ARDA KARDEŞLER - Galatasaray

SON DAKİKA