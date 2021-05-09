Galeri Süper Lig Galatasaray Beşiktaş derbisine damga vurmuştu! Cüneyt Çakır bakın hangi takımlı

Galatasaray Beşiktaş derbisine damga vurmuştu! Cüneyt Çakır bakın hangi takımlı

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma sarı-kırmızılıların 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Karşıalşama damga vuran isim ise hakem Cüneyt Çakır oldu. Tecrübeli hakem kararlarıyla hem Galatasaray cephesini hem de Beşiktaş cephesinin ağır eleştirilerine maruz kaldı. Peki derbinin hakemi hangi takımlı? İşte yanıtı...