Fenerbahçe paylaştı! İşte Altay Bayındır'ın bebeklik hali - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Fenerbahçe paylaştı! İşte Altay Bayındır'ın bebeklik hali

Fenerbahçe paylaştı! İşte Altay Bayındır'ın bebeklik hali

Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından kulüpler taraftarla olan etkileşimlerini artırmak için paylaşımlarını sıklaştırdı. Bu bağlamda paylaşımlarda bulunan Fenerbahçe genç kaleci Altay Bayındır'ın bebeklik halini paylaştı. "Sence kim?" notu ile paylaşılan gönderiyi Fenerbahçe taraftarı yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. İşte o fotoğraf ve futbolcuların çocukluk halleri...
26 Mart 2020 Perşembe 18:06 Güncelleme: 26.03.2020 18:07
Fenerbahçe paylaştı! İşte Altay Bayındır'ın bebeklik hali

Dünyanın birçok yerinde corona virüsü nedeniyle ligler ertelendi. Türkiye'de de liglerin ertelenmesinin ardından kulüpler sosyal medya aracılığı ile taraftarlar olan etkileşimini artırmaya başladı.

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Fenerbahçe paylaştı! İşte Altay Bayındır'ın bebeklik hali

Bu kulülerden biri de Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler Altay Bayındır'ın bebeklik resmini "Sence kim?" notuyla paylaştı ve taraftarlarından bu soruya cevap vermelerini istedi. Fenerbahçe taraftarı da bu gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. İşte o fotoğraf ve yıldız futbolcuların çocukluk halleri...

Fenerbahçe paylaştı! İşte Altay Bayındır'ın bebeklik hali

Altay Bayındır

Fenerbahçe paylaştı! İşte Altay Bayındır'ın bebeklik hali

Ozan Tufan

Fenerbahçe paylaştı! İşte Altay Bayındır'ın bebeklik hali

Alexander Sörloth

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