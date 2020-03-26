Fenerbahçe paylaştı! İşte Altay Bayındır'ın bebeklik hali

Bu kulülerden biri de Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler Altay Bayındır'ın bebeklik resmini "Sence kim?" notuyla paylaştı ve taraftarlarından bu soruya cevap vermelerini istedi. Fenerbahçe taraftarı da bu gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. İşte o fotoğraf ve yıldız futbolcuların çocukluk halleri...