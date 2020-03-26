GALERİ
Fenerbahçe paylaştı! İşte Altay Bayındır'ın bebeklik hali
Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından kulüpler taraftarla olan etkileşimlerini artırmak için paylaşımlarını sıklaştırdı. Bu bağlamda paylaşımlarda bulunan Fenerbahçe genç kaleci Altay Bayındır'ın bebeklik halini paylaştı. "Sence kim?" notu ile paylaşılan gönderiyi Fenerbahçe taraftarı yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. İşte o fotoğraf ve futbolcuların çocukluk halleri...
26 Mart 2020 Perşembe 18:06 Güncelleme: 26.03.2020 18:07
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu kulülerden biri de Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler Altay Bayındır'ın bebeklik resmini "Sence kim?" notuyla paylaştı ve taraftarlarından bu soruya cevap vermelerini istedi. Fenerbahçe taraftarı da bu gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. İşte o fotoğraf ve yıldız futbolcuların çocukluk halleri...
DİĞER GALERİLER